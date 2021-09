Destino Iguaçu: FOZ DO IGUAÇU ESTARÁ NA EXPO DUBAI 2020 EM OUTUBRO

Considerado um dos maiores eventos mundiais sobre turismo e negócios, a Expo Dubai 2020 terá a participação de Foz do Iguaçu no pavilhão dedicado ao Brasil. Entre 10 a 16 de outubro, nos Emirados Árabes Unidos, a comitiva do município, liderada pelo prefeito Chico Brasileiro, irá integrar a missão Paraná Business Experience 2021, com outros representantes do Estado.

A viagem e a programação incluem uma rodada de negócios com investidores árabes, com na foco na captação de investimentos internacionais. A equipe técnica do turismo também aproveitará para realizar visitas a algumas operadoras de turismo.

O Paraná será o primeiro estado do Brasil a expor na feira, logo nos primeiros dias do evento, que começa em 1º de outubro e vai até 31 de março de 2022.

“Queremos trazer investimentos, indústrias, parceiros, e queremos que os empresários paranaenses também possam vender seus produtos para outros países. Para isso, estamos levando a maior comitiva que o Estado montou com empresários nos últimos 30 anos”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante o anúncio oficial da comitiva, feito na segunda-feira (20).

De acordo com o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, essa vai ser uma grande oportunidade para alavancar ainda mais a imagem de Foz do Iguaçu como um destino que oferece todas as opções para a realização de eventos.

“Vivemos a esperança de retomar a fase animadora do turismo iguaçuense que foi paralisada em decorrência da pandemia. A nossa infraestrutura é completa, e não fica atrás de nenhum destino no Brasil ou no mundo. Vai ser um grande evento”, garantiu.

Também participam da Comitiva de Foz que irá a Dubai o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, dois técnicos Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, representantes do Parque Tecnológico Itaipu e empresários locais.

EXPO DUBAI

Programada para ser realizada em 2020 e adiada por conta da pandemia, a Expo Dubai tem duração de seis meses, com mais de 192 países participantes. A expectativa é de que o evento receba 24 milhões de visitantes. O tema será “Conectando Mentes, Criando o Futuro”, nos eixos de apresentação Oportunidade, Mobilidade e Sustentabilidade.

A comitiva paranaense que irá para a exposição inclui ainda outras sete cidades: Ponta Grossa, Cascavel, Toledo, Guarapuava, Londrina, Maringá e Pato Branco. Durante o evento, cada uma terá a oportunidade de mostrar vocações e potencialidades, como o potencial agroindustrial e de geração de energia, além do turismo.

(Da Redação com AMN)