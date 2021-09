Foz do Iguaçu: AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ESTÁ ABERTO PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

Com a chegada de mais de 7 mil doses, a Prefeitura de Foz do Iguaçu reabre nesta terça-feira (21) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 na população em geral com 18 anos ou mais. Para marcar a primeira dose, basta acessar o site: http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br, preencher os dados pessoais, escolher o horário e a unidade mais próxima.

É necessário levar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS (quando possuir) no dia da vacinação. A aplicação acontecerá nesta quarta e quinta-feira (22 e 23), das 7h30 às 18h30, em diversas unidades de saúde, paralelo à vacinação da terceira dose em idosos e imunossuprimidos.

A expectativa da Secretaria de Saúde é concluir a aplicação das primeiras doses na população adulta com essa nova remessa enviada pelo Governo do Estado.

Foz do Iguaçu aplicou, até agora, 303.380 doses contra a Covid-19, sendo 191.998 de primeira dose, 104.265 de segunda dose e 7.117 doses únicas. A cobertura vacinal chegou a 100% com a primeira dose ou dose única e 56,2% com a segunda dose.

(Da Redação com AMN)