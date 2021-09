PARE E CONSIDERE AS MARAVILHAS DE DEUS EM SUA VIDA!

“Escute isto, Jó; pare e reflita nas maravilhas de Deus” (Jó 37:14).

Há quanto tempo você não tira um tempo para pensar nas bênçãos de Deus para você? Isto mesmo: parar para pensar e, consequentemente, ser grato a Ele!

O corre-corre do dia a dia quase sempre nos impede de enxergar as coisas mais simples e mais importantes que Deus nos proporciona…

A começar pelo ar que respiramos hoje, não nos esqueçamos, tudo faz parte do grande presente de Deus para você e eu. E também não nos esqueçamos dos livramento das coisas ruins que Ele nos dá!!! A maioria desses livramentos nós nem nos damos conta, saiba…

Ás vezes estamos tão distraídos com todo o resto que não percebemos as maravilhosas dádivas do Pai.

Pare e reflita sobre a vida, a família, a beleza da criação, a saúde, os sorrisos, a gentileza, a espontaneidade de uma criança, o amor de Deus… Há tanto que considerar e agradecer! Pense nisso e tenha um abençoado dia!

Pare e considere as maravilhas de Deus hoje:

– Pare um pouco os seus afazeres diários e desfrute um tempo às sós com Deus.

– Considere as pequenas coisas, cada gesto, os detalhes que revelam o grande amor do Senhor por você.

– No decorrer do seu dia, agradeça a Ele por tudo que tem lhe proporcionado na vida.

– Separe um tempo para admirar a beleza da criação do Pai, observe uma simples flor num jardim, uma animal, os raios do sol… Ele fez tudo para Sua glória e para a nossa alegria.

– Pare um momento do seu dia e reflita nas maravilhas da Palavra de Deus.

– Se esforce para ter momentos de comunhão e partilha com sua família em casa e na igreja.

OREMOS: Senhor meu Deus, muito obrigado por tantas dádivas e tantas maravilhas! O Senhor é maravilhoso! Ajuda-me a estar atento e refletir com gratidão em tudo o que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Que a Sua Palavra me faça lembrar de todo o bem que o Senhor nos tem feito, hoje e sempre. Amém.

(Com Bíblia OnLine)