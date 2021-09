Política: VERMELHO DIZ QUE NOVO RELATÓRIO REGULAMENTANDO JOGOS NO BRASIL SERÁ APRESENTADO EM NOVEMBRO

“Em uma reunião, que durou pouco mais de duas horas, traçamos o plano de ação que vai nortear os trabalhos do colegiado para modernizar o projeto e submeter ao plenário”, explicou o deputado federal Vermelho.

O parlamentar disse que é imprescindível a realização de reuniões semanais para que o relatório seja, de fato, consensual e atenda a expectativa de todos os integrantes.

O presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar, ressaltou a necessidade de dar mais agilidade na tramitação do projeto, aprovado pela Comissão Especial em 2016.

“O Brasil precisa sair da ilegalidade. Não podemos fechar os olhos para os jogos. Todos nós sabemos da hipocrisia, mas temos que ser coerentes e aprovar todas as modalidades”, ponderou Bacelar.

Durante a reunião, Vermelho ressaltou que, a partir da legalização, o governo conseguirá regular, controlar e depurar a atividade.

“Com a legalização dos jogos, o governo poderá arrecadar R$ 20 bilhões por ano em tributos, formalizar e gerar cerca de 700 mil empregos diretos e milhares indiretos, além de contribuir com o fomento ao turismo”, destacou Vermelho.

“Ao tirar o jogo da ilegalidade, o governo conseguirá determinar como vai funcionar cada modalidade, irá controlar empresas, cassinos, bingos e todas as apostas on-line e, ainda, fazer uma triagem disso tudo. Ou seja, só temos a ganhar”, acrescentou o deputado.

CASSINOS

O deputado Vermelho tem se destacado no grupo pela defesa da legalização dos cassinos no Brasil. Cidades grandes, como Rio e São Paulo poderão ser contempladas com cassinos integrados com resorts.

“Cidades como Foz do Iguaçu deverão ser contempladas com a modalidade de cassinos turísticos, com uma grande estrutura para jogos, anfiteatro e restaurante”.

“Dessa forma nós iremos aproveitar a grande infraestrutura hoteleira já existente para hospedar jogadores e familiares. Com isso iremos contribuir para a recuperação do setor hoteleiro, afetado pela pandemia da covid”, acrescenta o deputado.

Na próxima sexta o deputado Vermelho estará em Foz e deve promover uma reunião com o trade para ouvir a opinião das lideranças. “São as entidades do setor que nos ajudarão a embasar a modernização do projeto”, finaliza o deputado.

PRESENÇAS

Além do deputado Vermelho, estiveram presentes na reunião os deputados Bacelar, Carreras, Lomanto Júnior, Marx Beltrão, Eduardo Bismarck, Luis Tibé, Augusto Coutinho e Bibo Nunes. O Grupo de Trabalho tem 90 dias para concluir o relatório.

(Da Redação com Assessoria)