Coluna Caio Gottlieb: DIGA-ME COM QUEM ANDAS…

Vem se falando há tempos que Luiza Helena Trajano, fundadora e maior acionista do Magazine Luiza, um dos gigantes do ramo varejista do país, é uma das opções preferidas do PT para ser vice de Lula nas eleições de 2022, repetindo a fórmula que ele usou em seus dois mandatos para agradar o mercado quando convocou o industrial mineiro José de Alencar para compor a chapa.

Afinidade para formar a nova dupla é o que não falta.

Recentemente surgiu mais um indício forte de que ambos estão mais próximos do que muita gente imagina.

Única presença brasileira na edição de 2021 da tradicional lista da revista norte-americana Time que aponta anualmente as 100 pessoas mais influentes do mundo, a grande empresária é apresentada na publicação em um perfil repleto de merecidos elogios, assinado, a seu pedido, pelo ex-presidente.

Isso mostra que ela, caso convidada, não se sentirá nem um pouco constrangida em marchar ao lado da turma envolvida no maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que enriqueceu centenas de políticos e empresários com bilhões de reais pilhados da Petrobras e de outras estatais.

Dinheiro, aliás, sempre é bom lembrar, que saiu dos impostos pagos por ela e por todos nós.

Pelo visto, a senhora Trajano tem seus bandidos de estimação.