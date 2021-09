Conquista Policial: PCPR PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA NA RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 32 anos, que estava foragido da justiça por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2017, no município de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu na última quarta-feira (22), no município de Itaperuçu, na mesma região.

O suspeito estava foragido desde o dia 11 de agosto de 2021. O suspeito foi encontrado em uma residência, naquele município.

CRIME- Na ocasião do crime, a vítima, de 30 anos, estava na frente de um bar quando foi atingida por dois tiros de arma de fogo.