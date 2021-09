Foz do Iguaçu: FOZTRANS SIMULA ÓBITO POR ACIDENTE PARA CONSCIENTIZAÇÃO NESTA SEXTA (24)

Uma simulação de óbito por acidente de trânsito será feita no local pelas equipes do Foztrans. O objetivo é impactar aqueles que estiverem transitando pelo local, para mostrar a importância dos cuidados no trânsito, em questões como o uso do cinto de segurança, controle da velocidade dos veículos, uso de celular na direção e ingestão de bebidas alcoolicas antes de dirigir.

“A intenção é mesmo causar este impacto aos motoristas e demais atores do trânsito, para que todos percebam que todo descuido pode colocar em risco vidas e que a responsabilidade é de todos para evitar acidentes”, afirma o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

A ação terá o apoio da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e do Siate.

Durante toda esta semana, o Foztrans promoveu uma série de atividades em escolas, colégios, vias públicas, como palestras e blitzes educativas, com a distribuição de materiais para educação no trânsito.

No sábado, 24, como encerramento da Semana Nacional do Trânsito, o Foztrans fará uma sensibilização na praça do Colégio da Polícia Militar, com a participação do Teatro da Fundação Cultural.

Local: Cruzamento das avenidas Paraná e Costa e Silva.

Data: 23/09 (sexta-feira)

Hora: 07h30

(Da Redação com AMN)