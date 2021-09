Fúria Natural: VULCÃO FUEGO NA GUATEMALA ENTRA EM ERUPÇÃO EXPELINDO JATOS DE LAVA E FUMAÇA

ÚLTIMA HORA: Durante as últimas horas, tem sido observada a diminuição de fluxos piroclásticos devido à atividade eruptiva que o vulcão Fuego apresenta, confirmou a Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres na Guatemala (CONRED). A instituição compartilhou este vídeo recente.

O vulcão ativo está localizado a apenas 44 quilômetros da Cidade da Guatemala, capital do país.

23 de setembro de 2021 – Escoamento de Lava – Vulcão Fuego, na Guatemala. Uma imagem clara na manhã.

A montanha vinha mostrando um alto nível de atividade nos últimos dias, tal como vários outros vulcões ao redor do mundo.

O céu noturno acorda com uma fúria de lava explodindo do vulcão Fuego na Guatemala. Essas são estrelas por trás das faixas de lava

Atualmente, a CONRED instou a tomar as medidas necessárias para o tráfego aéreo devido à presença de cinzas vulcânicas em altitudes de até 6.000 metros acima do nível do mar, dentro de um raio de pelo menos 30 quilômetros.

(Da Redação com Sputnik)