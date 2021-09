Recuperação do Vírus: ESTADO CAPACITA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AJUDAR NA REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19

O Governo do Estado lançou um curso de capacitação aos profissionais de Educação Física visando a melhoria na qualidade de vida dos paranaenses. O treinamento trará como conteúdos a promoção da saúde, prevenção e atenção às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e o atendimento à síndrome pós-Covid-19.

O curso pretende capacitar profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde ou que trabalham diretamente com pessoas que sofrem de DCTN, além de estudantes, e será disponibilizado pela Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP).

Estão envolvidos neste novo projeto a Secretaria de Estado da Saúde, a Superintendência Geral do Esporte e o Conselho Regional de Educação Física – 9º Regional (CREF9/PR).

Para o secretário de Saúde, Beto Preto, que apresentou o novo programa em uma reunião virtual, ter profissionais preparados para atender aqueles que sofreram com a Covid-19 melhora a saúde pública. “Agradecemos a todos os envolvidos do Esporte e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior. Vamos trabalhar no Paraná todo. São mais de 40 mil profissionais que poderão participar desta iniciativa”, disse.

A metodologia do curso será em Educação à Distância (EAD), com carga horária de 20 horas. Ele terá início em outubro. As inscrições devem ser feitas no site www.escoladesaude.pr.gov.br e os conteúdos serão distribuídos entre videoaulas e textos complementares. Ao final, o participante deverá responder a uma avaliação e precisará visualizar todos os conteúdos para poder receber a aprovação e certificação.

Entre os temas a serem abordados estão a Atividade Física e Sistema Único de Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, os Ciclos de Vida das Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Gestantes e a Síndrome pós-Covid.

“É um fato inédito para a educação física do Paraná e todos os profissionais da área. Conseguimos abertura em todos os CREF’s do Brasil. Além de podermos trabalhar e sermos capacitados para fazê-lo no ganho fisiológico orgânico do pós-Covid-19 e a reabilitação corporal dessas pessoas, a Escola de Educação da Sesa vai proporcionar a todos os profissionais e acadêmicos a possibilidade de trabalhar na inserção em clínicas e hospitais que trabalham com as sequelas. Isso é uma oportunidade maravilhosa e nos coloca em um novo patamar”, afirmou o presidente do Conselho Regional Educação Física do Paraná, Antônio Eduardo Branco.

Para o superintendente do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, o plano de recuperação física pós-Covid-19 mantém os olhos da gestão estadual voltados aos impactos da pandemia. “Para aqueles que tiveram a doença, essa recuperação vai ser feita dentro dos municípios, num trabalho integrado e com os equipamentos já existentes, organizados junto aos profissionais de Educação Física na sua rotina de atuação. É uma inovação no Esporte e na Saúde”, destacou.

Segundo a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti David Lopes, a integração entre o Estado e entidade de representação profissional, buscando o olhar para o pós-pandemia na Atenção Primária, é fundamental nesse estágio da doença. “Temos que fortalecer o trabalho em conjunto, multidisciplinar, justamente porque será o atendimento padrão no novo contexto da pandemia. E colocamos a estrutura para capacitar profissionais que possam contribuir para a recuperação ou minimizar os impactos do coronavírus sobre os corpos das pessoas. É um grande iniciativa que vai contar com o apoio efetivo das equipes de saúde e do esporte dos municípios”, afirmou.

(Da Redação com AEN)