Sustentabilidade: ITAIPU ANUNCIA COMPROMISSOS NA ÁREA DE ENERGIA EM DIÁLOGO DE ALTO NÍVEL DA ONU

A Itaipu Binacional anunciará, nesta sexta-feira (24), seus Energy Compacts (ou Pactos de Energia, em tradução livre) em evento que faz parte da programação oficial do Diálogo de Alto Nível em Energia (HLDE, em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU). O diálogo ocorre conjuntamente à Assembleia Geral da ONU e está sendo realizado pela primeira vez desde a década de 1980, para que governos e organizações assumam Energy Compacts – compromissos voluntários com a transição energética para uma economia neutra em carbono.

O anúncio será durante o evento “Pacto de Energia da Rede de Soluções Sustentáveis de Água e Energia”. A Itaipu, juntamente com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Undesa), é uma das instituições fundadoras da Rede Global, que compartilha as melhores práticas na gestão da água e da energia para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Além da Itaipu, o Canal de Isabel II (empresa de saneamento da Espanha) e Asazgua (agroindústria açucareira da Guatemala), que integram a rede, também anunciarão seus compromissos. A binacional será representada por seus diretores-gerais, general João Francisco Ferreira (Brasil) e Manuel Maria Cáceres (Paraguai). O evento contará ainda com a participação de autoridades do sistema ONU.

A pedido das Nações Unidas, governos e organizações de todo o mundo estão anunciando seus Energy Compacts durante o HLDE, com o objetivo de acelerar a transição energética, reduzindo o emprego de fontes baseadas em combustíveis fósseis e contribuindo com o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento das mudanças climáticas.

Os compromissos a serem anunciados pela Itaipu estão ligados ao fortalecimento dos sistemas de transmissão no Brasil e no Paraguai, melhorando, assim, o acesso à energia limpa gerada pela usina binacional, e também à difusão de conhecimentos e boas práticas no emprego de fontes renováveis.

Para assistir, inscreva-se até a meia noite desta quinta-feira (23) pelo link https://bit.ly/3EDV4cG.

Confira a programação no arquivo PDF em anexo:

agenda, anexo

Serviço:

O que: “Pacto de Energia da Rede de Soluções Sustentáveis de Água e Energia”

Quando: 24/09/2021

Horário: Das 8h às 9h15

Onde assistir: https://bit.ly/3EDV4cG

