Turismo: MAIOR NAVIO DO MUNDO ESTREARÁ NOS EUA COM CABINES A R$6,6 MIL

Em março de 2022, a Royal Caribbean International vai realizar a estreia do novo maior navio do mundo na Flórida, nos Estados Unidos. Parte da Classe Oasis da empresa, a embarcação Wonder Of The Seas deve oferecer atrações inéditas e inovadoras para hóspedes de todas as idades, como áreas de descanso, bares à beira da piscina, tobogãs e tirolesas imensos, além de drinks preparados por bartenders robóticos.

Em março de 2022, a Royal Caribbean International vai realizar a estreia do novo maior navio do mundo na Flórida, nos Estados Unidos. Parte da Classe Oasis da empresa, a embarcação Wonder Of The Seas deve oferecer atrações inéditas e inovadoras para hóspedes de todas as idades, como áreas de descanso, bares à beira da piscina, tobogãs e tirolesas imensos, além de drinks preparados por bartenders robóticos.

A embarcação deve sair de Fort Lauderdale, na Flórida, no dia 4 de março de 2022 com destino às ilhas do Caribe Leste e Oeste, devendo passar por Cozumel, no México; Philipsburg, em St. Maarten; San Juan, em Puerto Rico; além da ilha privativa da Royal Caribbean, nas Bahamas. Os preços para o cruzeiro de uma semana estão a partir de R$6.655* por pessoa com cabine interna dupla.

Em maio, o navio vai para o Mar Mediterrâneo com embarques em Roma e Barcelona, passando pelas regiões de Palma de Mallorca, na Espanha, e Capri, na Itália. Entre as grandes novidades para os turistas que fazem parte do programa de serviços premium da empresa, o Royal Suite Class. A iniciativa promete mais conforto e exclusividade na experiência.

Uma das inaugurações será o bairro Suite Class Neighborhood, uma área para tomar banho de sol com piscina, espreguiçadeiras e espaço de descanso; além de um novo restaurante e um lounge de suítes. No mesmo local, também foi criada a área familiar Ultimate Family Suite, com capacidade de 10 hóspedes.

Pensando no conceito de happy hour em alto mar, o bar The Vue Bar estreia oferecendo vista panorâmica do oceano no ponto mais alto do deck da área da piscina, local perfeito para ver o pôr-do-sol de forma privilegiada. Para crianças, o bairro Wonder Playscape tem recreações aquáticas, escorregadores, paredes de escalada, jogos e mural touch interativo com quebra-cabeças.

Por fim, serão inaugurados no navio o Pool Deck Experience, com dois bares à beira da piscina com música ao vivo e trio de toboáguas, chamado The Perfect Storm; o parque aquático infantil Splashaway Bay; e serão disponibilizadas espreguiçadeiras para assistir a filmes em um telão à beira da piscina.

O Wonder of the Seas também vai dispor de novos restaurantes com menu internacional. Os navios da Classe Oasis da companhia de cruzeiros ainda oferecem as seguintes atrações e vantagens:

Ultimate Abyss, considerado o maior tobogã em alto mar;

FlowRider, dois simuladores de surfe;

Zip Line, tirolesa em nove andares de altura;

Aquatheater, teatro a céu aberto com shows acrobáticos;

Bionic Bar, drinks Hi-Tech preparados por bartenders robóticos;

Laser Tag, batalha de luzes coloridas;

Espetáculos musicais da Broadway;

Serviços exclusivos de spa.

*Valores sujeitos a disponibilidade ou alteração sem aviso prévio.

(Da Redação com IG)