Covid-19: PREFEITURA DE FOZ INICIA VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES NESTE SÁBADO (25)

A Secretaria Municipal da Saúde inicia neste sábado (25) a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes. Serão disponibilizadas 2.500 doses para adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente ou comorbidades e jovens de 17 anos sem comorbidades. Também poderão ser vacinadas gestantes, puérperas ou lactantes com ou sem comorbidades, nesta faixa etária.

O agendamento estará disponível às 13h desta sexta-feira (24) pelo site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br. No dia da vacinação, é necessário levar um documento oficial com foto, CPF, cartão SUS (quando possuir) e um comprovante de residência. Para a vacinação deste público, se faz necessária a autorização dos pais ou responsáveis, verbal, ou no ato da vacinação ou por escrito.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Adriana Izuka, os adolescentes receberão a vacina da Pfizer, conforme orientação da Anvisa e Ministério da Saúde. “Considerando dados recentes de efetividade e segurança, a vacina do fabricante Pfizer está autorizada para o uso em adolescentes com 12 anos de idade ou mais”, informou.

ORIENTAÇÕES – ADOLESCENTES – 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADES

Adolescentes com comorbidades que fazem parte do grupo prioritário e são acompanhados pelas unidades de saúde não precisarão apresentar nenhum documento extra, se estiverem com o CID da doença cadastrado no sistema RP Saúde.

No momento que o adolescente for realizar o agendamento, ele será informado se precisará levar a declaração médica ou se sua comorbidade já se encontra cadastrada no sistema do município.

Já os adolescentes acompanhados pela rede privada precisarão apresentar uma declaração de comorbidade, preenchida, assinada e carimbada pelo médico que o (a) acompanha.

O modelo de declaração de comorbidades está disponível no site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/. Se o paciente apresentar atestado / declaração médica que possa ser validado pela equipe da unidade e contenha as informações necessárias para confirmação da condição de comorbidade, este poderá ser aceito.

As pessoas portadoras de Síndrome de Down não precisarão apresentar declaração médica para vacinação. Os pacientes diabéticos poderão apresentar a carteirinha da ADIFI (Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu) para vacinação.

ORIENTAÇÕES – ADOLESCENTES – 12 A 17 ANOS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE

Serão considerados adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES DE 12 A 17 ANOS

A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional. As gestantes deverão apresentar o cartão de pré-natal e prescrição médica para serem vacinadas. As puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias) com idade de 12 a 17 anos também deverão apresentar cartão de pré-natal ou certidão de nascimento do bebê e prescrição médica.

