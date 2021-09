Tensão: NORTECOREANOS DIZEM QUE PEDIDO PELO FIM DA GUERRA DA COREIA É ‘PREMATURO’

A Coreia do Norte declarou que o apelo da Coreia do Sul para declarar o fim formal da Guerra da Coreia é prematuro. Segundo a mídia estatal norte-coreana KCNA, a posição da Coreia do Norte se dá pois não há garantia de que o fim da guerra levaria à retirada da “política hostil dos EUA” em relação a Pyongyang.

As declarações feitas nesta sexta-feira (24) citam o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Thae Song.

“Nada mudará enquanto as circunstâncias políticas em torno da RPDC permanecerem inalteradas e a política hostil dos EUA não for alterada, embora o término da guerra seja declarado centenas de vezes”, disse Ri na KCNA, usando o nome oficial da Coreia do Norte, o Democrata República Popular da Coreia.

“A retirada dos EUA de seus padrões duplos e política hostil é a principal prioridade para estabilizar a situação da península coreana e garantir a paz.”

Nesta sexta-feira, Moon disse estar confiante de que Pyongyang perceberá que é de seu interesse dialogar com Washington, mas não tinha certeza de que esse momento chegaria durante seu mandato, que termina em 2022.

“Parece que a Coreia do Norte ainda está ponderando opções enquanto mantém a porta aberta para as negociações, já que está apenas aumentando a tensão em um nível baixo, apenas o suficiente para os EUA não interromperem todos os contatos”, disse Moon.

O jato presidencial da Coreia quando ele voou de volta para Seul após seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

Na terça, o presidente dos EUA, Joe Biden, se dirigiu à assembleia da ONU e disse que os EUA querem “diplomacia sustentada” para resolver a crise em torno dos programas nucleares e de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte rejeitou as aberturas dos EUA para se engajarem no diálogo e o chefe do órgão de vigilância atômica da ONU disse esta semana que o programa nuclear de Pyongyang está indo “a todo vapor”.

As Coreias testaram mísseis balísticos na última semana – foi a última salva de uma corrida armamentista na qual os dois países desenvolveram armas cada vez mais sofisticadas em meio a esforços infrutíferos para iniciar negociações para acalmar as tensões.

(Da Redação com CNN)