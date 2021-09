Foz do Iguaçu: GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR REFORÇAM SEGURANÇA EM ÔNIBUS ESCOLARES

A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram esta semana uma ação integrada para fiscalizar os ônibus do transporte escolar da rede estadual de ensino. A operação foi desencadeada a partir das denúncias de que adolescentes estariam portando materiais ilícitos, mas nada foi encontrado.

Para garantir a segurança no transporte e também nas unidades escolares, a ação integrada terá continuidade, e poderá ser estendida para outros itinerários, adianta o secretário municipal da Segurança Pública, Reginaldo José da Silva.

“A Guarda Municipal, a Polícia Militar e as demais forças de segurança tem atuado com muita sincronia em Foz a fim de preservar a ordem pública em todos os seus aspectos, e a intensificação nas ações nos ônibus do transporte escolar busca garantir que os deslocamentos dos alunos aconteçam de forma tranquila”, ressaltou Reginaldo.

Entre os objetivos das ações está a de coibir que adolescentes portem objetos impróprios com o ambiente escolar, a exemplo de narguilés, cigarros eletrônicos, entre outros ilícitos.

Através dos telefones 153 e 190, a população pode formalizar denúncias de situações ilícitas que tenham conhecimento. Com base nestas informações, as ações policiais serão mais assertivas no intuito de manter um ambiente escolar mais seguro.

(Da Redação com AMN)