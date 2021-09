Foz do Iguaçu: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES

A Secretaria Municipal de Assistência Social abrirá na segunda-feira (27) as inscrições para cursos profissionalizantes ofertados em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). São 220 vagas para cinco cursos de qualificação: Assistente Administrativo, Aperfeiçoamento em Recursos Humanos, Corte e Costura, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado e Técnicas e Fabricação de Pizza.

As inscrições podem ser feitas em um dos cinco CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), das 8h às 18h. As vagas são ofertadas prioritariamente para pessoas inscritas no Cadastro Único ou beneficiárias de programas do Governo Federal, como o Bolsa Família.

Para se matricular, o aluno deve atender os requisitos exigidos por cada curso, observando os critérios de idade e formação, além de providenciar a documentação exigida.

Documentos necessários: RG (Original e cópia); CPF (Original e cópia); Comprovante de Residência (Original e cópia); Histórico Escolar (Original e cópia); Certidão de Nascimento ou Casamento.

Caso sejam menores de idade: RG e CPF dos pais ou responsáveis legais (original e fotocópia) e documento comprobatório da guarda em caso de responsáveis que não sejam pais do aluno. O menor deve estar acompanhado por um responsável legal.

Caso sejam estrangeiros: Cédula (Original e cópia); CPF (Original e cópia) *Receita Federal ou consulado – (45) 3520-4300; Comprovante de Residência (Original e cópia); Histórico Escolar (Original e cópia); Certidão de Nascimento ou Casamento.

Assistente Administrativo

Requisitos: 16 anos completos, Ensino Fundamental II Completo.

Data de Início do Curso: 20/10/2021

Local de realização do Curso: Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida – Porto Meira

Horário: Segunda a Quinta-Feira das 08h as 12h

Aperfeiçoamento em Recursos Humanos

Requisitos: 16 anos completos, Ensino Fundamental II Completo.

Data de Início do Curso: 20/10/2021

Local de realização do Curso: Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida – Porto Meira

Horário: Segunda a Quinta-Feira 13h30 às 17h30

Corte e Costura

Requisitos: 16 anos completos, Ensino Fundamental II Incompleto, Conhecimento Básico em Costura.

Data de Início do Curso: 18/10/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111 – Centro – Foz do Iguaçu – PR

Turma 1 – Horário: Segunda a Quinta-Feira das 08h as 12h

Turma 2 – Horário: Segunda a Quinta-Feira 13h30 às 17h30

Instalação e Manutenção Ar-Condicionado

Requisitos: 18 anos completos, Ensino Fundamental II Incompleto.

Data de Início do Curso: 25/10/2021

Local de realização do Curso: SENAI. Rua Perdigão, 58 – Vila A

Horário: Segunda a Quinta-Feira das 18h30 as 22h30

Técnicas e Fabricação de Pizza

Requisitos: 16 anos, Ensino Fundamental II Completo.

Data de Início do Curso: 18/10/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111 – Centro – Foz do Iguaçu – PR

Turma 1 – Horário: Segunda a Quinta-Feira das 08h as 12h

Turma 2 – Horário: Segunda a Quinta-Feira 13h30 às 17h30

CURSOS COM INÍCIO EM NOVEMBRO

Corte e Costura

Requisitos: 16 anos completos, Ensino Fundamental II Incompleto, Conhecimento Básico em Costura.

Data de Início do Curso: 17/11/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111 – Centro – Foz do Iguaçu – PR

Turma 3 – Horário: Segunda a Quinta-Feira das 08h as 12h

Turma 4 – Horário: Segunda a Quinta-Feira 13h30 às 17h30

Técnicas e Fabricação de Pizza

Requisitos: 16 anos, Ensino Fundamental I Completo.

Data de Início do Curso: 01/11/2021

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Jorge Schimmelpfeng n º 111 – Centro – Foz do Iguaçu – PR

Turma 3 – Horário: Segunda a Quinta-Feira das 08h as 12h

Turma 4 – Horário: Segunda a Quinta-Feira 13h30 às 17h30

Endereço dos CRAS:

CRAS Sul:

Endereço: RUA LULA Nº. 78 PROFILURB I

Telefones: 3901-3260

3523 0079 recepção

3523 2931 Cadastro Único

Celular: 99997- 3300

CRAS Leste:

Endereço: RUA KID JOFRE Nº 686 MORUMBI I

Telefones: 3901-3273

3522 1598 Sala dos técnicos

3526 9963 Sala da coordenação

Celular: 99997- 3232

CRAS Norte:

Endereço: AV. ANDRADINA S/Nº. JARDIM ALMADA

Telefones: 3901-3268

3524-0324 Recepção

3575-6422 Cad Único

Celular: 99997- 3231

CRAS Nordeste:

Endereço: RUA BOANERGES BORBA SOTTO MAIOR 140 JARDIM BANDEIRANTES (3 LAGOAS)

Telefone: 3901-3271

Celular: 99997- 3311

Recepção: 3522 7389

Cadastro Único: 35227542

CRAS Oeste

Endereço: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS Nº. 1945

Telefones: 3527-7206 / 3523-4453 / 3523-4649

Celular: 998230282

Horário de Funcionamento do CRAS – 08h as 18h