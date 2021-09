Turismo: MELHOR VINÍCOLA DO MUNDO É A ZUCCARDI VALLE DE UCO, NA ARGENTINA

Pela terceira vez consecutiva, The World´s Best Vineyard reconheceu a famosa vinícola argentina, Zuccardi Valle de Uco, como a melhor do mundo. O paraíso do vinho mendocino recebeu o título dado por um júri de 600 especialistas que selecionaram os premiados entre mais de 1500 estabelecimentos.

Em que se baseiam para eleger? Na qualidade dos vinhos, está claro -Finca Piedra Infinita Gravascal 2018, um de seus malbecs, tinha atingido a pontuação mais alta possível na revista Robert Parker´s Wine Advocate, “os 100 pontos Parker”- mas também são avaliados fatores como a gastronomia, o tour, a acessibilidade, o ambiente, o atendimento, a reputação e a paisagem.

Na lista das melhores dez volta a aparecer a bandeira Argentina com Catena Zapata no sétimo lugar. Mas não fica aí: os nomes argentinos pisam forte ao longo de todo o top 50. Trapiche no 18° lugar, El Enemigo no 24°, a salteña Colomé em 35° e SuperUco em 42°. São seis as bodegas do país do Fim do Mundo entre as cinquenta melhores do planeta.

VISITAS GUIADAS E DEGUSTAÇÕES NA VINÍCOLA

As opções para visitar a vinícola e experimentar vinhos no processo são várias. Por um lado, a mais simples: por apenas 10 dólares aproximadamente pode-se percorrer o estabelecimento que, com ou sem taça na mão, tem um encanto imenso.

Piedra Infinita foi inaugurada em 2016 pelo arquiteto Fernando Raganato e, como bem indica seu nome, homenageia e simboliza o natural da paisagem que a cerca. Seu design também ganhou uma distinção própria no ano de sua abertura: a vinícola recebeu o Prêmio de Ouro à melhor arquitetura e paisagismo do mundo pelo Best Of Wine Tourism. Respeita o ambiente mendocino convivendo com perfeição com suas formas, cores e texturas.

Mas se do elixir da uva se trata -e claro que se trata disso- as opções de degustações são as indicadas. Distinguidas pelos tipos de vinhos escolhidos em cada caso, os preços vão de 20 a 62 dólares aproximadamente, dependendo da série selecionada para degustar: Polígonos (a mais econômica), Valle de Uco, Experiencia Terroir e Fincas, cujos matizes refletem as particularidades de cada vinhedo específico. Em todos os casos se inclui também a visita guiada.

(Da Redação com Diario do Turismo)