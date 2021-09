Foz do Iguaçu: CENTRO ESCOLA BAIRRO RECEBE AULA DE PATINAÇÃO COM MEDALHISTA MUNDIAL

As crianças do contraturno do Centro Escola Bairro da Escola Municipal Érico Veríssimo tiveram a oportunidade, nesta sexta-feira (24), de assistir, aprender e praticar patinação artística, na presença do medalhista mundial Ivan Gámes Calles e a professora de patinação Ruth Medina Martinez.

A iniciativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu foi organizada por meio da Diretoria de Assuntos Internacionais em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Fundação Cultural.

O Centro Escola Bairro, segundo o coordenador Fábio Ferreira dos Santos, atende mais de 150 crianças no contraturno. São oferecidas aulas de teatro, balé, xadrez, música, luta, entre muitas outras atividades. Além das crianças, o centro também atende cerca de 300 adultos em projetos de pilates, ginástica, hidroginástica e outros.

A iniciativa de introduzir a patinação em uma atividade no Centro surgiu a partir de um diálogo da Diretoria de Assuntos Internacionais com a professora Ruth Martinez, que aproveitaram a presença do medalhista mundial e técnico da Seleção de Patinação Artística da Bolívia, Ivan Gámes Calles, em Foz do Iguaçu para a realização da atividade. Ele visitou a cidade a caminho do Mundial de Patinação Artística, que será realizado em Assunção no final do mês.

“Uma oportunidade como essa é única, ainda mais com a presença de profissionais tão gabaritados. É uma forma de apresentar o esporte para os alunos e conhecer novos talentos”, disse o coordenador do Centro.

O medalhista mundial ficou contente com a reação dos alunos. “A receptividade das crianças foi enorme. Quando o primeiro contato com o esporte já é com uma mentalidade aberta, a oportunidade do esporte crescer é muito maior, garantindo que não haja exclusão social”.

Não é a primeira vez que o Centro Escola Bairro recebe uma atividade de esporte de aventura. O diretor técnico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Roberto José Borges, lembrou: “Foz do Iguaçu recebeu os Jogos de Aventura e Natureza. Na oportunidade, o skate foi levado a todos os Centros Escola Bairro da cidade”.

Ele destaca que iniciativas como essas são importantes para proporcionar aos alunos uma atividade extra, complementar e não convencional. “Os alunos passam a cultivar maior interesse nessas atividades, tornando-os mais engajados ainda nos projetos educacionais e de esporte”, comentou.

A atividade representa uma estratégia da prefeitura de diversificar a integração de suas secretarias. “É muito gratificante ver que um trabalho internacional se traduz em um projeto como esse, proporcionando uma experiência única a esses alunos e contribuindo para a popularização de um esporte como a patinação”, disse o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, que acompanhou as atividades. Conforme ele, a ação vislumbra a oportunidade de, no futuro, o município sediar um grande evento de patinação.

(Da Redação com AMN)