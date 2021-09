Foz do Iguaçu: RECANTO CATARATAS RECEBE DONOS DE AGÊNCIAS PARA RETOMADA DE EVENTOS

Durante o final de semana, todos participarão de uma programação que envolve treinamentos e atualizações em relação ao produto, além de experiências que podem ser agregadas a uma viagem ao destino paranaense.

“Estamos muito animados com a presença de tantos nomes relevantes do trade no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. É realmente muito difícil reunir diretores, presidentes e CEOs de agências de viagens para um só evento, por isso vamos aproveitar a presença deles para mostrar todas as atualizações que fizemos aqui nos últimos anos. E foram muitas!”, disse a gerente comercial do empreendimento, Fernanda Rorato.

“Queremos que todos possam ver e vivenciar tanto as experiências proporcionadas pelo resort como também pelo próprio destino Foz do Iguaçu, que é um dos mais atrativos do país. Temos uma oportunidade rara de mostrar tudo o que podemos oferecer aos clientes das agências convidadas diretamente aos seus donos, pois não é fácil reuni-los. Tenho certeza de que eles terão ainda mais confiança de vender o nosso produto após este final de semana”, completou o diretor comercial do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Edilson Andrade.

Vindos de São Paulo em voos operados pela Latam Airlines, os convidados da segunda edição do Recanto Cataratas Experience foram recebidos em um coquetel de boas-vindas na área das piscinas. A partir da manhã deste sábado (25), todos participarão de uma programação que conta com palestras, almoço no Belmond Hotel Cataratas e passeio nas Cataratas do Iguaçu.

Estão presentes na viagem as seguintes agências: Avipam, Copastur, Costa Brava, Grupo MM, Quickly Travel, Power Travel, Renase, Top Service, TWM Eventos e Tunibra. Confira abaixo as fotos da primeira noite do trade no Recanto Cataratas.

(Da Redação com PanRotas)