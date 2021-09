Líderes Mundiais: FRANÇA E REINO UNIDO REACENDEM CONFLITO ANTIGO EM TEMPOS ARRISCADOS

Na semana em que os líderes mundiais se reuniram em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, a ausência de uma pessoa projetou uma longa sombra sobre o que já estava definido como dias tensos.

O presidente francês Emmanuel Macron nunca estaria pessoalmente na AGNU. Foi, no entanto, impossível separar seu não comparecimento — mesmo em forma virtual — da briga que estourou após o acordo submarino entre Austrália, Reino Unido e EUA (AUKUS), que posteriormente viu o governo australiano abandonar um multi acordo de bilhões de dólares com a França.

As autoridades francesas estão, com razão, furiosas. Três de seus supostos aliados fecharam um acordo pelas costas e um deles desistiu de um contrato firmado anos atrás. Para um homem que passou a presidência se apresentando como o líder mais sério da Europa, tanto internamente quanto no cenário mundial, foi uma grande vergonha.

Por outro lado, para Boris Johnson, o homem que liderou a campanha do Brexit e foi acusado de tornar seu país insular e uma “insignificância global”, isso foi um hat-trick (quando um jogador marca três gols durante uma partida de futebol). Em pé ombro a ombro com o presidente dos EUA Joe Biden; fazer um acordo com duas nações em lados opostos do mundo; tudo isso cutucando a França no processo.

É o ponto final que melhor explica tanto a retórica hostil vinda da França quanto a linguagem instigante dos britânicos na semana passada.

Quando a França retirou seus embaixadores de Washington DC e Canberra, ela optou por não fazer o mesmo na Grã-Bretanha, o que foi visto como uma espécie de desprezo. O ministro francês da Europa chamou o Reino Unido de “parceiro júnior” que aceitou a “vacilação” por parte dos EUA.

Johnson respondeu à hostilidade dizendo, em um francês improvisado, que algumas pessoas precisam se controlar e dar um tempo a ele.

“Eu só acho que é hora de alguns de nossos amigos mais queridos ao redor do mundo relaxarem ​​sobre tudo isso, ‘donnez-moi un break‘”, disse ele aos repórteres durante sua viagem aos Estados Unidos.

Por mais infantil que tudo isso pareça, pode ter consequências.

A França e o Reino Unido são vizinhos que amam se odiar.

“A política costuma ser tão simples quanto: as pessoas gostam de estar do lado de uma rivalidade e adoram quando a superam”, diz Rob Ford, professor de política da Universidade de Manchester.

A semana passada deve ter sido incrivelmente difícil para Macron engolir. O acordo com a AUKUS não apenas minou a reivindicação da França de ser o jogador geopolítico mais sério da Europa, mas também fez Johnson conquistar uma série de vitórias na América — uma reunião na Casa Branca; líderes globais apoiando seus objetivos climáticos e o fim da proibição de viagens aos EUA. O tempo todo, Macron estava ausente e desprezado.

Ford aponta que isso joga em um ponto forte particular de Johnson: usar uma linguagem pouco diplomática — “controle-se” — que pode ser ofensiva, ao mesmo tempo que diverte seu público doméstico.

Mas por que ele, ou qualquer líder mundial, se arriscaria a causar tal ofensa? Sem rodeios: envolver-se em uma discussão amarga é politicamente adequado para Macron e Johnson.

Primeiro, Macron.

Aurelien Mondon, professor sênior da Universidade de Bath, explica que esta é uma “boa oportunidade para ele parecer um estadista”, enquanto a França está “a apenas alguns meses da eleição presidencial. Isso o diferencia de muitos outros candidatos que têm pouca experiência em tais assuntos.”

Isso também ajuda Macron a destacar um de seus principais objetivos: reunir a União Europeia em questões como a defesa, algo que teria sido impossível se o Reino Unido não tivesse votado por sua saída.

“Não é nenhum segredo que Macron quer construir um pilar da União Europeia dentro da OTAN e da UE para ter maiores capacidades de defesa”, disse Emmanuelle Schon Quinlivan, professora de política europeia na Universidade de Cork. “Ele agora é capaz de usar a linha AUKUS para dizer que a UE não pode depender dos EUA ou do Reino Unido.”

Ela também destaca que, durante o processo de negociação do Brexit, foi Macron quem consistentemente assumiu a linha mais dura com o Reino Unido e às vezes era o maior risco para a saída do país do bloco econômico.

O que nos leva a Johnson.

“Ele é um líder indiscutivelmente melhor quando está lutando contra um inimigo”, diz Ford. “Pós-Brexit, o incentivo para enfatizar conflitos menores com a França é maior porque, agora, o Reino Unido não pode mais ser punido dentro das estruturas da União Europeia.”

No entanto, Ford aponta que isso pode dar errado “se Macron procurar vingança e quiser fazer Johnson parecer estúpido”.

A área mais óbvia onde ele poderia tentar punir Johnson é pressionando a UE a tomar medidas legais sobre o fracasso do Reino Unido em implementar o Protocolo da Irlanda do Norte.

“Se a França pressionar a UE a levar a Grã-Bretanha ao tribunal e a Grã-Bretanha retaliar acionando o Artigo 16 do protocolo — permitindo que o Reino Unido tome uma ação unilateral — isso representaria uma séria escalada da tensão”, disse Anand Menon, professor de política europeia no King’s College London.

QUAL A PROBABILIDADE DE AS COISAS SAÍREM DO CONTROLE?

A boa fé entre Paris e Londres é limitada no momento.

E um relacionamento ruim afeta muitas questões importantes entre vizinhos.

O governo do Reino Unido tem trabalhado com a França para conter o fluxo de migrantes irregulares que viajam pelo Canal da Mancha.

Julian King, ex-embaixador da Grã-Bretanha na França, diz que, sem os franceses incentivados a “patrulhar com entusiasmo aquelas praias”, cruzar o Canal da Mancha se torna “muito mais fácil para aqueles que querem contrabandear pessoas para o Reino Unido”. Isso seria um problema para um governo que assumiu uma postura tão dura em relação à migração.

Ele acrescenta que, além de questões bilaterais intergovernamentais como defesa, as disputas políticas podem se espalhar em uma atmosfera tóxica na sociedade em geral, o que por sua vez pode causar brigas que estão fora das mãos de qualquer governo — fazendo barcos de pesca colidir uns com os outros no mar, por exemplo.

“Não é apenas no Reino Unido que alguns estão prontos para gerar sentimentos ruins. Os políticos, de ambos os lados, devem se concentrar em baixar a temperatura, não em atiçar as chamas”, diz King.

Uma consequência dos tumultuosos últimos cinco anos na política mundial é uma dinâmica bizarra de competição diplomática na Europa.

O Reino Unido, fora da UE, deseja desesperadamente ser o melhor amigo das democracias de língua inglesa como os EUA, Austrália, Canadá e outros.

Simultaneamente, a UE está tentando construir sua própria base de poder que, embora independente dos EUA, forçará Washington e outros atores globais a levá-la a sério. Apesar de seus melhores esforços, os 27 estados membros não conseguem chegar a um acordo sobre alguns dos princípios mais básicos do que será este Marco Dois da UE.

Nesse ambiente, as linhas artificiais são inevitáveis ​​e, em alguns casos, até mesmo úteis. Os líderes devem tomar cuidado e não podem deixá-las se transformar em algo maior, prejudicando a política, a si mesmos e aos outros.

(Da Redação com CNN)