Oeste Paranaense: FOZ DO IGUAÇU VIVE RETOMADA DO TURISMO E PROJETA SUPERAR ÍNDICES PRÉ-PANDEMIA

A atividade é essencial para o extremo oeste paranaense. A indústria do Turismo responde por 52% da atividade econômica de Foz do Iguaçu, conhecida mundialmente por abrigar as Cataratas do Iguaçu, eleita uma das Sete Maravilhas da Natureza e detentora do título de Patrimônio Natural da Humanidade.

“Nós estamos em um momento ímpar para o turismo. Essa atividade econômica foi a mais afetada durante a pandemia, mas estamos na grande retomada”, avalia o secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli.

Em entrevista ao Paraná Portal, ele pontuou que os resultados registrados pelo setor no último feriado nacional de 7 de Setembro indicam que o pior momento já foi superado.

“Nós tivemos uma ocupação em alguns segmentos da hotelaria de até 100%. Nos empreendimentos reconhecidos por receber turistas, já registramos uma ocupação interessante”, pontua.

Dados revelados pelas companhias aéreas também indicam uma forte recuperação para o turismo. Angeli destaca que a Azul, uma das principais operadoras que atuam no Aeroporto Internacional das Cataratas, divulgou resultados surpreendentemente positivos, superando índices pré-pandemia.

DEMANDA REPRIMIDA

Na avaliação da prefeitura de Foz do Iguaçu, os meses mais intensos da pandemia — com forte restrição de circulação e suspensão de serviços não essenciais — criaram uma demanda reprimida que deve ser atendida entre o final do ano e o primeiro semestre de 2022.

“No turismo de visitação e no turismo de compras, não tenho dúvidas que até o final do ano alcançaremos os números pré-pandemia“, projeta Paulo Angeli.

Em setembro, Foz do Iguaçu passou a permitir eventos de grande porte, desde que respeitados os protocolos sanitários desenvolvidos pelas secretarias municipal e estadual de Saúde. Até o final do ano, pelo menos oito eventos para até 4 mil pessoas estão previstos, segundo o chefe da pasta.

“Estamos recebendo pedidos de autorização de alvarás na média de 20 por semana. Na nossa cidade, os eventos sempre tiveram uma força muito grande. Que existe uma demanda reprimida não temos dúvida sobre isso, tanto na questão da gastronomia, dos eventos e do turismo de visitação em geral”, concluiu.

Angeli destacou que Foz do Iguaçu foi o segundo destino brasileiro mais citado em uma pesquisa feita no início do ano pelo Ministério do Turismo para identificar os locais mais atrativos para a população.

TURISMO E COVID-19

O secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, avalia que os protocolos sanitários desenvolvidos pelo municípios entraram em vigor rapidamente e foram eficientes. Em mais de um ano de pandemia, a cidade registrou apenas uma internação de turista por complicações do coronavírus.

Ele lembra que o município foi o primeiro concluir a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em adultos no Paraná. Atualmente, mais de 50% da população elegível já completou a imunização.

Outro fator que traz otimismo para a administração municipal e para a indústria do turismo de Foz do Iguaçu é o fato de as principais atrações da região serem a céu aberto, o que torna a visita mais segura e diminui os riscos de contaminação.

“As pesquisas indicam que os destinos com turismo de natureza, nos quais a maior dos atrativos estão ao ar livre, como é o nosso caso, têm a preferência dos potenciais turistas neste momento de retomada”, finalizou.

Até o final do ano, o foco de Foz de Iguaçu é em campanhas que atraiam turistas vindos dentro de um raio de 1.000 km. A partir do ano que vem, o município espera a retomada do turismo internacional e deverá desenvolver campanhas com foco nesse público também.

