Pandemia: MINISTÉRIO DA SAÚDE DISTRIBUI MAIS 5,2 MILHÕES DE DOSES DA PFIZER E DA ASTRAZENECA

O Ministério da Saúde distribui, a partir deste sábado (25), mais 5,2 milhões de vacina contra a Covid-19. As doses são destinadas para o reforço dos grupos prioritários, adolescentes e para completar o esquema vacinal. As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca devem chegar aos estados e Distrito Federal nos próximos dias.

No total, 4,1 milhões de doses da Pfizer serão destinadas para dose de reforço dos idosos acima de 70 anos, para vacinação de adolescentes grávidas e puérperas, privados de liberdade e para completar o esquema vacinal de quem já tomou a primeira dose da vacina. De acordo com o ministério, o invervalo entre as doses da Pfizer é de 8 semanas.

Nesta distribuição, também serão enviadas 1,1 milhão de doses da AstreZeneca. De acordo com o planejamento do ministério, as vacinas devem ser aplicadas como segunda dose, para completar o ciclo vacinal dentro do prazo recomendado, de 12 semanas.

REFORÇO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Na sexta-feira (24), o Ministério da Saúde ampliou a vacinação com dose de reforça para profissionais de saúde. De acordo com a pasta, a medida foi definida em reunião na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI – Covid), com o objetivo de reforçar a imunidade das equipes que atuam na linha de frente do combate à pandemia.