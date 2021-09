Turismo: BETO CARRERO (SC) E LARANJAIS (SP) LIDERAM RANKING DE PARQUES NA AMÉRICA LATINA

De acordo com o relatório, o complexo recebeu mais de 1,2 milhão de pessoas ao longo do ano, ultrapassando assim o Six Flags México, que foi o campeão de visitação em 2019.

Embora com resultado positivo, os índices do Beto Carrero amenizam um ano de perdas para essa indústria. Em 2020 os números de todos os parques foram negativos por conta do contexto de pandemia. Por isso, o Theme Index 2020 optou por manter os rankings de 2019, acoplando os números do ano seguinte na análise.

Considerando essa realidade nota-se que o Beto Carrero, que foi campeão de visitas ano passado, apresentou queda de 44,1% em relação a 2019. Caindo de 2,2 milhões de visitantes para 1,2 milhão.

Já o primeiro colocado na lista, o mexicano Sixs Flags, anotou queda de 75%, de 2,8 milhões de visitantes para 701 mil. Nas posições três e quatro do ranking aparecem o Parque Xcaret, de Cancun, que teve queda de 62% de um ano para o outro, e o Mundo Petapa, na Guatemala, que recuou 79%.

Na análise geral desse ranking, os dez primeiros parques temáticos mais visitados na região atraíram 4,3 milhões de pessoas, queda de 71% frente aos 15 milhões que frequentaram esses mesmos atrativos em 2019.

PARQUES AQUÁTICOS

O relatório da TEA traz também uma análise sobre os parques aquáticos do continente e aí a vantagem brasileira é muito mais expressiva. Na lista dos dez atrativos mais visitados no ano estão seis brasileiros – todos eles já com lugar neste ranking desde 2019.

O primeiro deles é o Thermas dos Laranjais, de Olímpia (SP), que mesmo caindo 50% de um ano para o outro lidera com folga a lista. O complexo, que recebeu 1,8 milhão de pessoas em 2019, teve 922 mil visitas no ano seguinte, bem à frente do segundo colocado, o Bahamas Aquaventure Water Park, das Bahamas, que recebeu 494 mil pessoas.

Na sequência do ranking aparece o Hot Park, em Goiás (734 mil visitas); o Beach Park, no Ceará (312 mil visitantes); o Magic City Water Park, em São Paulo (355 mil pessoas recebidas); o Thermas Water Park, também de São Paulo (315 mil pessoas recepcionadas); e o paulista Hot Beach (243 mil frequentadores).

No acumulado do ano, os parques aquáticos da América Latina receberam pouco mais de 4 milhões de visitantes, o que representa queda de 60% na comparação com o ano anterior.

(Da Redação com PanRotas)