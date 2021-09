Turismo no Brasil: 7 DESTINOS INCRÍVEIS PARA VISITAR NO PAÍS

Conheça os encantos e as belezas do maior país da América do Sul, que oferece atrações e destinos para todo perfil de turista!

O Brasil vai muito além de suas praias e morros famosos entre turistas do mundo inteiro. Por todo o país você encontra paisagens deslumbrantes e um povo acolhedor.

A grande oferta de destinos turísticos no Brasil não impede que algumas cidades se tornem verdadeiros ímãs de visitantes. Conheça alguns dos lugares mais procurados por turistas no Brasil.

MAPA TURÍSTICO DO BRASIL

Para você descobrir quais são as cidades mais visitadas do Brasil, montamos um mapa para te ajudar a criar seu roteiro de viagem perfeito. Confira!

1. Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa é a mais procurada por turistas no Brasil e não pode ficar fora da sua lista. O turismo no Rio de Janeiro movimenta mais de 7 milhões de visitantes de todos os cantos do mundo por ano.

Além das famosas praias e morros, você pode conhecer o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, e o Parque Nacional da Tijuca, o mais visitado do país.

Não perca a oportunidade de visitar o lendário Maracanã ou o impressionante Museu do Amanhã, além de centenas de atrações naturais e culturais.

Para garantir o bronzeado perfeito, nada melhor que um dia na famosa Praia de Copacabana. Aproveite o fim de tarde com o encantador pôr do sol visto do Arpoador.

2. São Paulo

A maior cidade da América Latina e o centro financeiro do Brasil tem uma ampla oferta de atrações turísticas e culturais.

O turismo em SP conta com mais de 280 salas de cinema, 180 teatros e diversos centros culturais e museus. Além de uma vibrante vida noturna que garante entretenimento para todos os gostos.

Você não pode deixar de visitar o MASP, com as coleções de arte mais importantes do continente, ou o tradicional Bairro do Bexiga, marco da imigração italiana no Brasil.

Para quem curte atividades ao ar livre, vale a pena uma visita ao belíssimo Parque do Ibirapuera, que tem ampla área verde e cinco prédios com a assinatura inconfundível de Oscar Niemeyer. Imperdível!

3. Salvador

Salvador é a capital brasileira do axé, com praias paradisíacas, um bairro inteiro tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (o Pelourinho), e guarda histórias incríveis sobre o período colonial no país.

No seu roteiro de viagem por Salvador não pode faltar uma visita à Praia da Barra e o Elevador Lacerda, que tem mais de 73 metros e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.

4. Fernando de Noronha

Este arquipélago é um dos destinos turísticos brasileiros mais famosos no mundo inteiro.

Lugar perfeito para quem busca areias branquinhas e água cristalina. É bem fácil decidir o que fazer em Fernando de Noronha!

Por exemplo, é muito procurado para o turismo de aventura, devido às condições naturais ideais para a práticas como mergulho e snorkelling.

5. Chapada dos Veadeiros

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás, oferece aos turistas contato bem próximo com a natureza. Entre paredões rochosos e cachoeiras, a região é riquíssima em belezas naturais.

Quem busca turismo de aventura pode curtir a prática de rapel e tirolesa próximo a quedas d’água. Ou pode desfrutar de passeios mais sossegados, como os roteiros de observação de pássaros!

Ou seja: existe uma Chapada dos Veadeiros para cada perfil de turista. Basta descobrir qual é o seu.

6. Recife

Conhecida como “Veneza brasileira” por seus canais navegáveis, os passeios em Recife são famosos pelos vários rios, pontes, ilhéus e penínsulas que se encontram.

Além de sol e mar, a capital pernambucana é rica em patrimônio histórico e cultural, com destaque para o centro histórico do Recife Antigo, com construções do século XVI.

A cidade conta com boa infraestrutura da rede hoteleira e diversas opções de restaurantes modernos e badalados, destino ideal para todo perfil de turista.

7. Foz do Iguaçu

Bem na fronteira brasileira fica a cidade de Foz do Iguaçu, destino de milhares de turistas que querem contemplar uma das maiores cachoeiras do mundo, as famosas Cataratas do Iguaçu.

Além de conhecer essa verdadeira maravilha da natureza, com mais de 2,7 km de extensão, você ainda pode aproveitar para dar uma esticadinha e conhecer Paraguai e Argentina. Viagem em dose tripla!

(Da Redação com Passagens Promo)