Brasil: MTUR E UNESCO SELECIONAM EMPRESA PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE TRILHAS NO PAÍS

Ministério do Turismo e a Unesco publicaram nesta sexta-feira (24.09) edital para a contratação de empresa que irá apoiar a gestão, implementação e promoção das Trilhas de Longo Curso no Brasil. A ação faz parte do Projeto de Cooperação Internacional firmado em conjunto com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) para a promoção do turismo nos patrimônios cultural e natural, da economia criativa e de outras políticas vinculadas ao turismo e ao desenvolvimento sustentável. Os interessados terão até o próximo dia 11 de outubro para encaminhar proposta técnica e financeira para avaliação.

“A nossa intenção é que, com o auxílio dessa empresa, possamos viabilizar o desenvolvimento deste segmento que tanto tem crescido no país e reforçar iniciativas que já estão em pleno funcionamento, como o caso da RedeTrilhas. O melhor aproveitamento das trilhas e, consequentemente, do ecoturismo contribuirá para a nossa retomada e irá gerar mais possibilidades de emprego e renda para a nossa população”, destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

A expectativa, com a contratação de empresa especializada, é criar um manual de implementação e promoção das Trilhas de Longo Curso no Brasil, consolidando as políticas públicas de desenvolvimento do turismo em áreas naturais. Além disso, espera-se reforçar a RedeTrilhas – Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – com a adesão de novos percursos por meio da disponibilização de metodologia que apoiará a gestão, implementação e promoção de trilhas à rede. Até o momento, quatro trilhas (Transcarioca, Sucupira, Cora Coralina e Serra do Mar) compõem a rede nacional.

REDETRILHAS

A RedeTrilhas tem por objetivos ampliar e diversificar a oferta turística brasileira, de modo a estimular o turismo em áreas naturais, gerar emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos se desenvolvem e promover as trilhas de longo curso como instrumento de conservação da biodiversidade. Além disso, busca conferir maior significado aos parques nacionais a partir da criação de rotas turísticas integradas que fortalecem a conexão entre as mais diversas paisagens do Brasil.

Para aderir à RedeTrilhas, os interessados devem apresentar propostas para a Secretaria de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, cabendo à análise ao MMA, MTur e ICMBio, de acordo com os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta MMA/MTur/ICMBio nº 500, de 15 de setembro de 2020.

Os percursos deverão seguir padrões de mapeamento, identificação (símbolos de pegadas amarelas e pretas), acesso a serviços, indicação de pontos de apoio, pernoite e de interesse turístico, a fim de proporcionar mais segurança aos visitantes.

(Da Redação com Ministério do Turismo)