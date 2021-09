Terra das Cataratas: EM FOZ, TURISMO DE NATUREZA ACOMPANHA A FORTE TENDÊNCIA NO PAÍS

A natureza de Foz do Iguaçu está entre os destinos mais buscados pelos brasileiros que estão planejando as suas futuras viagens domésticas, aponta recente pesquisa do Booking.com, site internacional especializado em reservar acomodações em hotéis, pousadas, hostels, resorts entre outras.

“Explorar as paisagens naturais do Brasil será a opção de 45% de viajantes do Sudeste, 43% do Sul e 42% do Nordeste”, diz o portal Mercado & Eventos, sobre a análise dos dados. Foz do Iguaçu lidera as buscas por destinos de natureza, junto com Bonito (MS) e Chapada Diamantina (BA).

Foz do Iguaçu está em um momento “ímpar” para o turismo, afirma o secretário municipal de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Angeli. O setor, um dos mais afetados pela pandemia, já está em uma “grande retomada”, disse Angeli ao Paraná Portal.

RESULTADOS

Na avaliação de Angeli, os resultados do setor no último feriado nacional de 7 de setembro indicam que o pior momento já foi superado. “Tivemos ocupação em alguns segmentos da hotelaria de até 100%. Nos empreendimentos reconhecidos por receber turistas, já registramos uma ocupação interessante”.

O secretário disse ainda que dados das companhias aéreas também indicam uma forte recuperação para o turismo. Angeli destacou que a Azul, uma das principais operadoras do Aeroporto Internacional das Cataratas, divulgou resultados surpreendentemente positivos, superando índices pré-pandemia.

Os meses mais intensos da pandemia, com forte restrição de circulação e suspensão de serviços não essenciais, criaram uma demanda reprimida que deve ser atendida entre o final do ano e o primeiro semestre de 2022, avalia o secretário, confirmando a constatação dos dados dos sites de reservas.

PANORAMA

A análise do Booking identificou os destinos mais buscados de praias, grandes cidades, cidades pequenas, montanha/serra, oferta gastronômica e sustentáveis. As praias são os locais mais cobiçados para as futuras viagens por 60% dos brasileiros, enquanto os destinos de natureza são desejados por 42% dos turistas.

Abaixo as cidades que os brasileiros mais estão planejando visitar:

Praias: Porto de Galinhas (PE), Maragogi (AL) e Florianópolis (SC)

Destinos de natureza: Bonito (MS), Foz do Iguaçu e Chapada Diamantina (BA)

Grandes cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE)

Cidades pequenas: Gramado (RS), Paraty (RJ) e Bonito (MS)

Montanha/Serra: Gramado (RS), Campos do Jordão (SP) e Petrópolis (RJ)

Destinos com oferta gastronômica: Gramado (RS), Campos do Jordão (SP) e São Paulo (SP)

Destinos sustentáveis: Caldas Novas (GO), Fortaleza (CE) e Arraial do Cabo (RJ)

(Da Redação com AMN)