Foz do Iguaçu: GUARDA RESPONSÁVEL E ADOÇÃO SERÃO TEMAS TRABALHADOS NA SEMANA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai promover uma série de ações voltadas a orientações sobre cuidados com os bichos de estimação, doação e conscientização na Semana Municipal da Proteção e Bem-Estar dos Animais, a partir do dia 3 de outubro.

Esta é a primeira edição do evento, organizado pela Diretoria de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A abertura, no dia 3 de outubro, será na Feirinha da JK, com o “Rockão”, evento que terá arrecadação de ração para cães e gatos, música ao vivo e desfile com os pets da ONG Dr. Patinhas.

A cerimônia começa às 8h30 e contará com a participação do prefeito Chico Brasileiro e com a benção do Frei Pascoal, para celebrar o Dia dos Animais, comemorado em 4 de outubro. Na sequência, o público vai curtir apresentações musicais, como a da banda Magnun e do cantor Carlos Borges.

Ainda no primeiro dia do evento, os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário UDC irão orientar a população sobre cuidados com animais e a importância da vacinação.

“Ter um animal de estimação implica em grandes responsabilidades aos donos. É preciso que ele cuide da saúde do animal, confira o calendário de vacinas, saiba qual é o melhor cardápio para alimentação, entre outros cuidados essenciais. O carinho precisa vir aliado ao trato responsável”, salienta Amadeu Trevisan, diretor de Bem-Estar Animal.

No decorrer da semana ainda serão realizadas atividades nas Escolas Municipais e palestras no formato on-line para promover a conscientização da população sobre o tema.

O encerramento, em 9 de outubro, será com uma grande Feira de Adoção de Animais e uma nova arrecadação para o Banco de Ração de Foz do Iguaçu. Os alimentos serão doados a protetores independentes e entidades cadastradas neste mesmo dia, no estacionamento do Super Muffato Portinari, Avenida JK, das 09h às 14h.

