SER CONHECIDO NO CÉU!

Senhor Deus, obrigado porque mesmo sendo tão grande, o Senhor me conhece e cuida de mim com amor. Obrigado por me fazer Teu filho, ovelha do Teu rebanho. Ajuda-me a viver para agradar ao Senhor, ouvindo a Tua voz e te seguindo sempre. Que outras pessoas que não conheçam também sejam alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém!