Turismo: BUSCAS DE VOOS PARA OS EUA DISPARAM APÓS ANÚNCIO DA REABERTURA PARA ESTRANGEIROS VACINADOS

Dados levantados pelo KAYAK, braço da Booking.com que faz levantamentos e pesquisas de mercado, apontam que durante o começo desta semana houve aumento nas buscas por passagens para diversas cidades dos Estados Unidos. É um reflexo do anúncio de que o país passará a receber viajantes internacionais totalmente vacinados contra Covid 19 a partir de novembro.

Segundo a pesquisa, as cidades americanas que tiveram maior crescimento de buscas são Newark (+353%), Fort Lauderdale (+341%), Orlando (+281%), Chicago (+273%) e Miami (+247%).

De acordo com os dados, o estado da Flórida é o mais procurado pelos brasileiros, com três cidades (Fort Lauderdale, Orlando e Miami) entre as mais pesquisadas, seguido da Califórnia, com dois destinos (San Francisco e Los Angeles). Para Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, a reabertura dos EUA é fundamental para o cenário turístico.

“Essa é uma notícia muito boa para o turismo. Os Estados Unidos é um país importante para o mercado de viagens por ser um dos destinos principais para os turistas e por ser especialmente querido dos brasileiros. A reabertura deve aquecer ainda mais o setor que vem retomando as atividades gradualmente, além de dar perspectivas otimistas para 2022”, comenta Gustavo.

Quanto aos valores de passagens, o levantamento mostra que o preço médio das viagens a Orlando é R$3.570; a Los Angeles, R$3.777; a Miami, R$4.163; e a Nova York, R$4.138. Na comparação semanal, os preços para Miami subiram 9%, enquanto Orlando, Nova York e Los Angeles recuaram 4%, 2% e 4%, respectivamente.

Para ficar atualizado sobre as restrições para conter o avanço da COVID-19 de cada país, além de saber quais destinos estão abertos para viajantes brasileiros, vale checar o Mapa de Restrições e conferir as regras vigentes para o seu destino.

