Foz do Iguaçu: FRANCISCO SAMPAIO PODE ASSUMIR SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA

O IGUASSU NEWS apurou que a necessidade de o prefeito Chico Brasileiro atender compromissos políticos, aliada ao desgaste do atual Secretário de Segurança Pública pode determinar a troca de comando da pasta nos próximos dias. Para assumir o lugar de Reginaldo José da Silva o mais cotado é o vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio. O clima na corporação da Guarda Municipal estaria insustentável para Silva que começou a carreira como GM e após prestar outro concurso foi aprovado como policial civil.

Convidado por Chico Brasileiro a assumir a pasta ainda na primeira gestão do prefeito, Silva se manteve no cargo após a reeleição, mas lutas históricas dos guardas municipais perderam força, levando o gestor a um desgaste. Temas como a concessão de referências para a GM não foram cumpridas, tampouco a realização de concurso público para novos guardas, o que poderia ter sido feito antes da pandemia, mas por falta de atuação de Reginaldo em cima das grandes causas da corporação, a classe perde, e perde muito. Com efetivo reduzido, problemas de sobrecarga de serviços acontecem, com graves consequências, inclusive para a saúde emocional dos guardas.

Por outro lado, Francisco Sampaio está sendo muito mal aproveitado na gestão atual e sofre uma injustiça. Numa disputa eleitoral apertada, a escolha do vice ajudou na reeleição de Chico Brasileiro, visto que o nome de Francisco Sampaio, antes da definição das candidaturas, quando citado nas pesquisas, aparecia com índices próximos dos 10%. Claro, a escolha agregou votos determinantes para a reeleição de Chico Brasileiro. Com bom relacionamento com a imprensa, competência e capacidade de trabalho comprovadas, Francisco Sampaio já deveria ter assumido uma secretaria de linha de frente desde o primeiro dia de Governo depois da reeleição.

Chico Brasileiro tem que ter a inteligência de aproveitar o potencial de Francisco Sampaio. Acostumado a aparecer nos programas policiais, o que lhe rendeu ser conhecido em todos os cantos e recantos da cidade, Francisco Sampaio, ao entrar na política, ajudou de forma decisiva na reeleição de Brasileiro. Não é justo ficar isolado no governo. Aliás, Sampaio é pouco citado entre os aliados do prefeito, inclusive quase que ignorado pela própria Comunicação Social da Prefeitura. Querem mantê-lo como vice, porém sem nunca assumir a função de prefeito, não tem o menor sentido e vai caindo no esquecimento. Assumir a Secretaria de Segurança e colocar ordem na casa seria a missão perfeita, afinal Francisco Sampaio conhece essa áreas, tem excelente relacionamento com os demais órgãos de segurança e tem prestigio com a imprensa, especialmente os canais que cobrem o dia a dia do setor policial.

ATUAL SECRETÁRIO NA FRITURA

Nos últimos meses, Reginaldo José da Silva vem passando por um processo de fritura e teria perdido completamente o apoio da corporação. Os guardas municipais não reconhecem nele, o representante que além de ser gestor precisa cuidar e defender os interesses dos seus comandados. Os guardar estão jogados à própria sorte.

Dentre os fatos que ao longo do tempo geraram desgastes está a falta de empenho na defesa de causas históricas dos guardas municipais, além de favorecimento a alguns apaniguados. Por exemplo, uma das denúncias tornadas públicas foi irregularidades na escala de serviço dos servidores e agentes de segurança pública de nosso município, fato que chamou a atenção do Ministério Público.

Mesmo sendo de conhecimento da maior parte da população que repartições administrativas da Guarda Municipal só funcionam de segunda à sexta-feira, alguns servidores foram escalados para trabalhar aos sábados e folgar aos domingos e feriados.

A política administrativa do atual secretário de Segurança Pública, Reginaldo José da Silva, seria no sentido de atender aos interesses de alguns agentes amigos dele, em detrimento da eficiência do serviço de policiamento comunitário do município. Enquanto áreas inteiras ficam descobertas, guardas municipais eram usados em desvio de função.

Estes servidores estariam ocupando cargos administrativos em diferentes repartições, como o GAECO, Secretaria de Segurança, Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, Delegacia da Mulher, Procuradoria Geral do Município – PGM, Corregedoria, Ouvidoria, Setor Administrativo do Trânsito, Secretária de Meio Ambiente, DVPL e outros setores.

Outra denúncia que saiu na imprensa é criação de cabide de emprego para atender apaniguados do Secretário de Segurança. Reginaldo teria enviado memorando interno ao gabinete pedindo a nomeação do seu protegido, Enir Salvador Nicolay, subinspetor na GM que ocupava a Diretoria de Logística da Secretaria Municipal de Segurança Pública. “Diante de uma série de situações, ficou insustentável a permanência dele no cargo. Apesar de Enir e Reginaldo relutarem, o prefeito Chico Brasileiro não tinha como segurar Enir que acabou exonerado”, consta em reportagem do Tribuna Popular.

Segundo o jornal, o subinspetor passou a pressionar o secretário Reginaldo que precisou então fazer a manobra para acomodar Enir. Para atender aos interesses do aliado, Reginaldo insistiu até que saiu a publicação criando oficialmente o cabide de emprego.

Enir Salvador Nicolay passou a exercer a atividade de “Suporte Técnico/Administrativo em atividades específicas adicionais ao cargo – Porte I, junto à Diretoria da Guarda Municipal – DGM”. Com a nomeação, o subinspetor, além do salário normal, passaria a receber gratificação por função.

GESTÃO INEFICIENTE

A gestão de Reginaldo Silva também peca pela ineficiência. A imprensa também escancarou que o sistema de câmeras da cidade está inoperante devido ao descaso e falta de gestão na Guarda. O tal videomonitoramento de Foz do Iguaçu que custou milhões se tornou inútil por incapacidade administrativa e falta de gerência.

Dessa forma, Foz do Iguaçu vem enfrentando uma onda crescente de assaltos, furtos e roubos. Comércios, residências, escritórios, prestadores de serviços, todos são alvos dos marginais. São 270 câmeras. Destas, aproximadamente 200 estão em condições de funcionar, mas não tem pessoal escalado para fazer o monitoramento. Apenas duas pessoas ficam na escala para operar as 200 câmeras.

Além dos assaltos, estão ocorrendo arrombamentos em larga escala, onde os marginais agem principalmente na madrugada e não se importam com as câmeras da prefeitura. Se estivessem funcionando seriam identificados os movimentos, motos ou carros utilizados pelos bandidos, bem como as rotas de fuga. O secretário de Segurança Pública não consegue sequer fazer escala completa para o serviço. Agora, com o retorno das escolas e creches a situação piorou.

Em outro episódio contestado, o Secretário Municipal de Segurança Pública desmobilizou as equipes de escalas da Guarda Municipal que faziam rondas nas madrugadas. Com isso, a marginalidade tomou conta atacando principalmente os comércios do centro e da Vila Portes. A escala mostra redução das equipes em várias locais e horários. Em algumas datas simplesmente não existe escala.

(Da Redação)