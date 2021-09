Dia Mundial do Turismo: PREFEITURA PROMOVE ATIVIDADES CULTURAIS EM PRESIDENTE FRANCO/PARAGUAI

A Prefeitura de Foz do Iguaçu participou da celebração do Dia Mundial do Turismo na cidade de Presidente Franco, no Paraguai, neste domingo (26). A feira cultural e gastronômica, realizada no Marco das Três Fronteiras, contou com apresentações de dois grupos de capoeira de Foz do Iguaçu, por meio da Fundação Cultural.

A ministra do Turismo do Paraguai, Sofía Montiel de Afara, participou do evento, organizado pela Secretaria Nacional de Turismo do Alto Paraná com o apoio do Governo do Alto Paraná, da Prefeitura de Presidente Franco e da Itaipu Binacional.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, representada pelo diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, e o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues. Pela fundação, a programação do evento em Presidente Franco contou com a apresentação dos grupos de capoeira de Foz, Camboatá e Muzenza.

Este ano, o Dia Mundial do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro, tem como lema, pela Organização Mundial do Turismo (OMT), “Turismo para o Crescimento Inclusivo.

