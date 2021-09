Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RETOMA AULAS 100% PRESENCIAIS

A Secretaria Municipal da Educação retomou, nesta segunda-feira (27), o atendimento 100% presencial nas escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil). A medida foi aprovada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e publicada no Decreto 29.541, de 10 de setembro, no Diário Oficial do Município.

O retorno aconteceu de forma gradativa: no dia 20 de setembro para alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental e infantil 4 e 5 dos CMEIs, e nesta segunda-feira (27) para turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental e maternal II dos CMEIs. A partir de agora, o ensino remoto será ofertado apenas para estudantes com comorbidades.

A secretária de educação, Maria Justina da Silva lembra que o retorno presencial está sendo possível conforme o cenário epidemiológico do município e a ampla cobertura vacinal da população, que chegou a 105,5% com a primeira dose e a 58,8% com a segunda dose ou dose única. Outro fator determinante é a cobertura entre os trabalhadores da educação, que chegou a 107% com a primeira dose e 76% com a segunda dose.

“Nós retornamos de forma gradativa para fazer o acompanhamento e as adequações necessárias. A maior dificuldade que enxergamos inicialmente foi a hora do lanche, e por isso orientamos as instituições que fizessem mais intervalos, de forma escalonada entre as turmas, para garantir a segurança dos alunos”, explicou.

Todas as escolas e CMEIs devem manter os protocolos de segurança, com o distanciamento entre as carteiras e a disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos. Os alunos utilizam máscara e todos os profissionais da educação também fazem uso de equipamentos de proteção individual, como jaleco e protetor facial.

De acordo com a secretária, as turmas de maternal I e berçário devem retornar as unidades no dia 18 de outubro, após a contratação dos novos professores e secretários chamados via processo seletivo.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino foram retomadas em maio para cinco escolas, que realizaram uma espécie de projeto piloto. Em 28 de junho, iniciou-se um cronograma de retorno gradativo dos alunos do ensino fundamental e turmas de Infantil 4 e 5 dos CMEIs.

(Da Redação com AMN)