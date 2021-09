Imunização: PREFEITURA REABRE AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO EM ADOLESCENTES COM COMORBIDADES

A Prefeitura de Foz do Iguaçu reabre nesta segunda-feira (27) o agendamento on-line para vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente ou comorbidades. Gestantes, puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias) e lactantes desta faixa etária também poderão receber a vacina. As doses serão aplicadas na quarta-feira (29) em seis unidades básicas de saúde: São João, AKLP, Profilurb II, Vila Adriana, Campos do Iguaçu e Jardim América. Para agendar, basta acessar o site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br.

No dia da vacinação, é necessário levar os documentos pessoais, um comprovante de residência e o cartão SUS (quando possuir). Os jovens com comorbidades também devem apresentar uma declaração preenchida pelo médico (o modelo está disponível no site da vacinação), ou um atestado que possa ser validado pela equipe da unidade de saúde, contendo as informações necessárias para a confirmação da comorbidade.

Adolescentes que fazem parte do grupo prioritário e são acompanhados pelas unidades de saúde não precisarão apresentar nenhum documento extra, se estiverem com o CID da doença cadastrado no sistema RP Saúde. No momento do agendamento, ele será informado se precisará levar a declaração médica ou se sua comorbidade já se encontra cadastrada no sistema do município.

Os adolescentes com Síndrome de Down não precisarão apresentar declaração médica para vacinação. Já os pacientes diabéticos podem apresentar a carteirinha da ADIFI (Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu) para vacinação.

Para gestantes, é necessário apresentar o cartão de pré-natal e uma prescrição médica.

Puérperas e lactantes também devem apresentar o cartão do pré-natal, a certidão de nascimento do bebê e prescrição médica. A vacinação em adolescentes ocorrerá somente sob a autorização dos pais ou responsáveis, de forma verbal – no ato da vacinação – ou por escrito.

“Daremos sequência a vacinação neste grupo devido à chegada de 2.310 doses. Como começamos a vacinar essa população no último sábado (25), agora iremos repor o estoque e disponibilizar 500 doses para a vacinação na quarta-feira”, explicou a secretária de saúde, Rosa Maria Jerônymo. “A medida que o Estado nos enviar outros lotes, iniciaremos a vacinação em adolescentes de 12 a 17 sem comorbidades”, adiantou. No sábado, 1.836 adolescentes foram vacinados.

Vacinação 18 +

A aplicação da primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais está suspensa temporariamente. Um novo balanço está sendo feito pelo Programa Municipal de Imunização e algumas doses podem ser disponibilizadas ainda esta semana. O município tem até o momento 105,5% da população adulta vacinada com a primeira dose e 58,8% com a segunda dose.

Dose de Reforço

Idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos ainda podem procurar as cinco unidades de referência para receber a terceira dose, ou dose de reforço. São elas: Morumbi 2, AKLP, Vila Yolanda, Três Bandeiras e Padre Monti. Não há necessidade de fazer o agendamento.

As doses serão aplicadas em idosos que já completaram o esquema vacinal há pelo menos seis meses e nos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, é necessário portar os documentos pessoais e o comprovante de vacinação. Até agora, 757 doses foram aplicadas nesta população.

Antecipação da segunda dose

A Secretaria da Saúde abriu 9.800 vagas para antecipação da segunda dose no último sábado (25), mas somente 2.694 pessoas compareceram as unidades de saúde. Foram disponibilizadas doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca para quem estava com o agendamento marcado entre 27 de setembro a 09 de outubro. Quem não antecipou a vacinação, deverá seguir o agendamento marcado no comprovante.