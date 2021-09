Oportunidades: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVOCA MAIS DE 70 PROFISSIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu publicou no Diário Oficial do Município, na sexta-feira (24), a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público Nº 001/2020. Foram chamados enfermeiros (as) e técnicos em enfermagem.

Os aprovados têm até às 11h30 do dia 8 de outubro para se apresentar, munidos da documentação exigida, no setor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, na Rua Adoniran Barbosa, 370 – Jardim Central.

“Nosso objetivo é priorizar e valorizar esses profissionais aprovados, agregando ao nosso quadro funcional e tendo automaticamente como resultado melhorias no processo administrativo, como a diminuição das horas extras, concomitantemente às melhorias assistenciais, amenizando o cansaço dos profissionais e gerando melhor qualidade na assistência ao paciente”, disse o diretor-presidente da Fundação, Amon Mendes de Franco Sousa.

A convocação, bem como todas as demais informações podem ser acessadas por meio do link https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5016&diario.