Rede Estadual: SECRETÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTACA PROGRAMAS PEDAGÓGICOS DO PARANÁ

O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Mauro Luiz Rabelo, esteve nesta segunda-feira (27) na Secretaria estadual da Educação e do Esporte e destacou as ações do Paraná na área. Durante todo o dia, o ele participou de reuniões e apresentações com equipes e diretores da pasta para conhecer melhor os diversos programas em andamento nas escolas, além de ferramentas pedagógicas e cursos de aperfeiçoamento para os professores.

“Algumas ações já tinham nos chamado atenção nas conversas que tivemos em Brasília ou online”, disse, citando programas como o de Tutoria Pedagógica e o Mais Aprendizagem.

“O Redação Paraná é um projeto que também chama bastante a atenção pela possibilidade de uso da inteligência artificial para correção de parte da estrutura da redação do estudante e a possibilidade que ele traz para esse exercício da escrita, tão fundamental para a formação de qualquer cidadão”, acrescentou.

Além de conhecer em mais detalhes os programas citados e outros já consolidados, como o Prova Paraná, Rabelo também destacou outras iniciativas menos conhecidas pelo Ministério e implementadas neste ano no Estado, como a Educação Financeira para o Ensino Médio.

“O MEC também tem um projeto em acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, mas voltado à formação dos professores para a Educação Financeira. Aqui já é um projeto curricular, voltado diretamente aos estudantes. Também tomamos conhecimento do pensamento computacional e programação, do programa Edutech”, destacou.

AULAS – No início da tarde, em companhia do secretário Renato Feder e de diretores da Secretaria da Educação, Rabelo também visitou o Colégio Estadual Pedro Macedo, no bairro Portão, em Curitiba, para ver de perto o retorno presencial às aulas. No Pedro Macedo, quase 80% dos 2,8 mil estudantes já voltaram ao cotidiano escolar.

“Tive a oportunidade de acompanhar visitas no Rio de Janeiro, Natal, no próprio Distrito Federal, em Roraima e agora aqui. Fiquei impressionado com a organização, com a infraestrutura e com a beleza da escola nos seus mínimos detalhes, que faz com que os jovens tenham gosto de estar ali”, declarou.

Ele ainda destacou o cuidado sanitário e o bom andamento das atividades. “Completamente aderente às recomendações sanitárias e com organização pedagógica. Deu pra sentir na conversa rápida com professores e estudantes, na sala de aula, no laboratório de computação e no convívio com o ensino remoto com os estudantes que estavam de casa pelo monitor da TV. Ver isso numa escola pública é muito gratificante”, concluiu.

“É uma honra ver o que estamos construindo no Paraná ter esse reconhecimento do MEC. Mostra que o empenho de todos os profissionais da Educação está valendo a pena e que estamos no caminho certo”, disse Renato Feder.

PRESENÇAS – Acompanharam as visitas a diretora de Articulação e Apoio às Redes de Educação Básica do MEC, Ana Caroline Calanzans Vilasboas, e a chefe de gabinete da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério, Isabelle França. Também participaram o diretor-geral da Secretaria da Educação, Vinicius Neiva; o diretor de Educação, Roni Miranda; o diretor de Planejamento e Gestão Escolar, José Carlos Guimarães; a chefe de gabinete Silvana Avelar, além de diversos coordenadores e técnicos pedagógicos.