Tech News: APPLE E SAMSUNG SERÃO NOTIFICADAS POR VENDA CASADA EM NOVOS CELULARES

Os novos celulares da Apple e da Samsung estão na mira do Procon-SP por serem vendidos sem carregador na caixa. A polêmica, que se iniciou em 2020, está de volta com a nova safra de smartphones – entre os mais caros do Brasil. O órgão se prepara para notificar as gigantes da tecnologia, conforme revela o diretor-executivo Fernando Capez em entrevista exclusiva ao TechTudo.