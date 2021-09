Tríplice Fronteira: ARGENTINA REABRE FRONTEIRA TERRESTRE COM O BRASIL PARA VACINADOS CONTRA A COVID

A Argentina reabriu a fronteira terrestre com o Brasil em Puerto Iguazú, cidade na região das Cataratas do Iguaçu vizinha à região do Sul do país. O trânsito de pessoas foi retomado com restrições por causa da pandemia de Covid-19.

Quem pretende cruzar a fronteira e entrar na Argentina precisa ter o esquema de vacinação completo há pelo menos 14 dias. Além disso, será necessária a apresentação de um teste RT-PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à viagem.

Para crianças e adolescentes que não estão vacinados completamente são requisitados um teste de antígenos na chegada e a realização de quarentena.

Além dos brasileiros, também podem entrar em Puerto Iguazú residentes de países vizinhos à Argentina que ficarem no Brasil por pelo menos 14 dias antes da viagem.