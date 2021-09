Foz do Iguaçu: ATÉ O FIM DE OUTUBRO, ATIVIDADES COMERCIAIS DEVEM VOLTAR A OPERAR COM 100% DA CAPACIDADE

Caso o cenário epidemiológico continue controlado e conforme o avanço da vacinação, demais atividades devem ser liberadas a partir de 15 de outubro

O cenário epidemiológico controlado e o avanço da vacinação em Foz do Iguaçu vêm tornando possível o retorno gradual das atividades na cidade. Conforme o novo decreto publicado em Diário Oficial, caso os índices de casos diários continuem baixos, a partir de 15 de outubro todas as atividades comerciais, industriais, religiosas e de serviços poderão funcionar com 100% da capacidade.

O documento mantém o funcionamento com 70% da capacidade até o dia 14 de outubro, mas libera até 3h o horário de funcionamento para atividades gastronômicas, como restaurantes e lanchonetes, bem como o funcionamento de tabacarias.

Desde o último sábado (25), os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu já voltaram a operar com 100% da capacidade máxima permitida. Entretanto, ainda se mantém a obrigatoriedade de seguir as medidas de segurança, como o uso de máscaras, oferta de álcool gel e distanciamento mínimo de um metro entre as mesas.

A medida que limitava os encontros familiares a 20 pessoas também foi revogada e as reuniões podem acontecer sem limite de integrantes. Houve também a liberação do salão de festas em condomínios. De preferência, com o uso constante de máscara por todos os presentes, alerta a Vigilância Epidemiológica.

Avanço da imunização

Foz do Iguaçu já conta com de 105,5% da população adulta vacinada com ao menos a primeira dose e 59,5% com a imunização completa. O prefeito Chico Brasileiro destaca o esforço conjunto de todas as áreas da Prefeitura para que as atividades voltem à normalidade.

“É uma grande alegria poder falar em liberações após tanto tempo com a necessidade de restrições. Trata-se de um esforço de todos para promover a vacinação, estudar os cenários e garantir o retorno gradativo de todos as atividades”, afirma o prefeito.

“O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne regularmente para tratar do tema e analisar cada cenário possível. Todas as liberações são realizadas seguindo as regras dos especialistas. Somos um braço de apoio nessa missão”, destaca a secretária da Fazenda, Salete Horst.

Medidas sem alteração

Segue proibido o funcionamento de discotecas, danceterias e salões de dança, casas noturnas e de shows. Festas em chácaras de lazer e balneário também estão suspensas.

Para manter o cumprimento, as equipes de Fiscalização da Prefeitura continuam realizando plantões diários e com ações integradas durante os finais de semana. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 199 ou 156.

(Da Redação com AMN)