Foz do Iguaçu: COM JOGOS EM CASA, EQUIPES DA CIDADE CONQUISTAM GRANDE SALDO DE VITÓRIAS NOS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ABERTOS

As disputas em casa nos Jogos da Juventude (Jojups) e Jogos Abertos do Paraná (Japs) trouxeram sorte para os times de Foz do Iguaçu. Neste fim de semana, as equipes venceram nove dos dez jogos das competições, divididos entre as modalidades de voleibol, handebol e bocha.

Pelo Japs e Jojups, os times de vôlei masculino e feminino não perderam nenhum dos sets jogados, vencendo as cidades de Formosa, Maripá e Nova Santa Rosa, municípios da região Oeste que integram a etapa regional de competições.

A única derrota veio no handebol masculino pelo Jojups, pelo placar apertado de 21×16 contra o Toledo. O handebol feminino venceu Maripá por 14×10. No Japs foram duas vitórias, o masculino contra Missal e o feminino venceu Entre Rios. Vitórias também na bocha, contra São Miguel e Palotina.

Em Marechal Cândido Rondon aconteceram simultaneamente os jogos de futsal, com vitórias das equipes masculinas diante de Santa Helena e Entre Rios.

Todos os jogos na cidade foram divididos entres os ginásios Ronaldo Schmidel Nunes, no Morumbi, e Sebastião Flor, no centro, além das canchas de bocha na Praça da Bíblia. Foz do Iguaçu volta a receber uma nova etapa dos jogos nos dias 9 e 10 de outubro.

“Receber todos esses atletas cria um clima único na cidade, algo que estávamos sentindo falta. Vamos torcer para que o cenário da pandemia continue controlado e logo tenhamos público nos ginásios, com todos os protocolos necessários, isso cria um clima ainda mais agradável”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.