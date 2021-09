Foz do Iguaçu: NO DIA MUNDIAL DO TURISMO, ITAIPU ANUNCIA VOLTA DA ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM

A Iluminação da Barragem, um dos atrativos mais charmosos do Complexo Turístico Itaipu (CTI), volta a receber turistas a partir do próximo dia 8 de outubro. A reabertura foi anunciada na noite desta segunda-feira (27), Dia Mundial do Turismo, em uma cerimônia no Mirante Central. Na ocasião, foram apresentadas as melhorias no CTI, que, até o final do ano, tem a expectativa de retomar o número de visitantes do período pré-pandemia.

“Após exatos 559 dias, nós voltaremos a viver a emoção de contemplar a grandiosidade de Itaipu iluminada por mais de 800 refletores”, anunciou o diretor-superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), general Eduardo Garrido. A FPTI é responsável pela gestão do turismo da Itaipu. “Durante o período que ficamos na reserva”, continuou Garrido, “nós aproveitamos para nos reenergizar e construir as bases para o retorno seguro do turismo”.

A previsão é que, nas férias de fim de ano, a movimentação dos atrativos turísticos da Itaipu volte aos patamares anteriores ao da pandemia. “A Itaipu está preparada para receber os turistas de volta, vamos superar essa crise sanitária e só faremos isso por meio das parcerias das várias instituições que trabalharam juntas durante todo esse período”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

A retomada do turismo já foi sentida no feriado prolongado da Independência, de 4 a 7 de setembro, quando 7.801 pessoas passaram pelos atrativos da Itaipu. O número reflete os esforços do CTI em adotar protocolos sanitários e capacitar os profissionais para promover uma visita mais segura. É também resultado da união de todo o trade turístico, que se preparou para a volta dos turistas com ações como o Capacita Guia e campanhas como a Vem pra Foz!.

“Não há retomada sem segurança sanitária, nenhum europeu ou asiático vai vir para cá sem sentir firmeza nas ações de combate ao coronavírus”, afirmou o vice-prefeito de Foz, Francisco Sampaio, destacando o alto índice de vacinação da cidade e o apoio da Itaipu no enfrentamento da pandemia.

RETORNO DO ATRATIVO

Em março de 2020, as visitas ao atrativo Itaipu Iluminada foram interrompidas em função da covid-19. Considerando a melhora nos índices de controle da pandemia – como a vacinação acelerada na cidade, a queda do número de casos e a adoção de rígidos protocolos de segurança sanitária, o atrativo volta a ser oferecido aos turistas. A Iluminação vai se somar aos atrativos Itaipu Panorâmica, Refúgio Biológico e Ecomuseu, já em operação.

O anúncio aconteceu em uma cerimônia que reuniu o trade turístico e comemorou o Dia Mundial do Turismo, no Mirante Central da Itaipu. O evento incluiu um show musical com a cantora Sofia Goulart, o acordeonista Tiago Rossato e pianista Marcelo Corrêa, seguido pela iluminação da barragem e uma projeção mapeada no painel de Poty Lazzarotto, localizada em frente ao Mirante Central. Finamente, os convidados fizeram um passeio de ônibus à usina hidrelétrica.

O evento foi o primeiro após a entrega da primeira fase de melhorias no Mirante Central, que teve alterado o fluxo de entrada e saída dos turistas com a construção de uma passarela coberta totalmente acessível, além da criação de uma nova fachada. Estão em fase de conclusão as adequações da praça e dos pontos de ônibus. A próxima intervenção, prevista para começar ainda em 2021, será a revitalização dos banheiros e das lojas.

Outro local que passa por uma repaginação completa desde o início do ano passado é o Mirante do Vertedouro, que proporciona aos turistas uma experiência mágica quando o vertedouro da Itaipu está aberto. Todo o piso foi substituído por paver e foram construídas novas estruturas, como bancos, lanchonetes itinerantes, banheiros e locais para proteção em dias de chuva, a fim de propiciar um tempo maior de permanência no espaço. A entrega da obra está prevista para outubro.

Em 2022, intervenções importantes serão feitas no CRV, de onde partem todos os passeios. Haverá reforma total nos banheiros, mudança no fluxo dos visitantes e novo prédio administrativo. Encontra-se atualmente em estudo, ainda, uma reforma completa do auditório, a fim de permitir uma experiência mais imersiva, fazendo com que o turista “entre” na história da Itaipu. O Ecomuseu da Itaipu também será reformado e vai abrigar, no futuro, o Polo Astronômico.

(Da Redação com Turismo Itaipu)