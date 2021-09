Foz do Iguaçu: SECRETARIA DE AGRICULTURA INICIA A PLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS EM ESCOLAS E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário de Foz do Iguaçu retomou nesta semana o plantio de hortas comunitárias na cidade. Nesta primeira etapa, as plantações serão feitas na sede da Guarda Municipal e em quatro escolas municipais.

O trabalho neste primeiro momento tem a finalidade de ocupar espaços ociosos dentro dos prédios públicos. Na próxima etapa, será feito o plantio de legumes e hortaliças também para a comunidade, em parceria com associações de moradores, dentro de áreas abertas nos bairros.

“O projeto começou a ser trabalhado antes do início da pandemia, mas por conta da situação epidemiológica, foi necessário parar o andamento até conseguirmos um cenário propício, pois esses espaços incentivam o trabalho em conjunto, com pessoas auxiliando na manutenção e cuidados”, afirmou o secretário João Pereira.

Todo o trabalho é coordenado pelos técnicos da Agricultura, que também irão prestar o apoio para a manutenção e cuidados com os locais. O plantio está sendo feito pelos bolsistas do Patronato Municipal.

De acordo com o diretor de Abastecimento, Marcos Silva, nos últimos meses os servidores realizaram o levantamento de áreas e escolas interessadas, além de desenvolverem uma cartilha com o passo a passo para plantio e cuidados com cada espécie.

“Cada detalhe do material foi pensado para que os locais contemplados pudessem manter os cuidados, pois uma horta demanda responsabilidade e atenção. Esta primeira fase servirá como um piloto para que possamos fazer ajustes e estendermos para todo o município”, contou.

HORTAS EM ESCOLAS

Na Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, na Vila C, os alunos já contam com uma horta, que foi mantida pelos próprios funcionários durante algum tempo. O espaço já é utilizado como ferramenta pedagógica pelos professores, que a transformam em uma extensão da sala de aula para atividades práticas, ensinando o contato com a natureza.

Recentemente, os alunos conheceram em sala toda a estrutura das plantas antes de partirem para a horta e plantarem pés de tomate-cereja, para acompanhar todas as etapas de crescimento do fruto.

A diretora Rosana Silva conta que o auxílio que será dado pela Secretaria Municipal de Agricultura irá ampliar a oferta de atividades no espaço, e também de projetos que eram feitos anteriormente, como a doação de hortaliças para os alunos e venda à comunidade.

“Vamos ter o apoio de técnicos e profissionais para manter a nossa horta, que já era característica no bairro. Como estamos retomando muitas atividades, essa com certeza será uma de nossas principais missões”, afirmou.

As hortas serão levadas também para as escola municipais Eleodoro Ébano Pereira, no Lote Grande; Ceres de Ferrante, no Jardim Três Fronteiras; e Jorge Amado, no Cidade Nova II.

