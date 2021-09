Destaques: AS 25 STARTUPS SELECIONADAS PELO PROGRAMA BNDES GARAGEM IMPACTO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com o consórcio AWL (Artemisia, Wayra e Liga Ventures), selecionou 25 startups que receberão gratuitamente apoio para alavancar seus negócios. Elas fazem parte de um grupo de 1366 empreendimentos que se inscreveram do BNDES Garagem – Negócios de Impacto.

O programa foi feito com o objetivo de contribuir para criação e aceleração de soluções de impacto social e/ou ambiental, estimulando o empreendedorismo e desenvolvendo empresas que trazem retornos em impacto positivo à sociedade e ao mercado.

Esses 25 selecionados participarão do estágio de “tração”, destinado a empreendedores com um produto já criado, mas que buscam apoio para dar os próximos passos e crescer. Durante quatro meses, as startups selecionadas receberão apoio do BNDES, do Consórcio AWL e de parceiros do mercado, tanto para estimular seu crescimento, quanto para possíveis negócios e investimentos. Ao todo, 600 propostas se inscreveram para esta etapa.

Os outros 766 participantes se inscreveram para o estágio de criação, que apoiará até 20 negócios. Os selecionados receberão todo o suporte necessário para desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP, sigla do inglês Minimum Viable Product), validar a solução no mercado, lançar a startup e conquistar os primeiros clientes. A divulgação dos selecionados para este estágio está prevista para outubro.

Para o diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES, Bruno Laskowski, os objetivos iniciais do programa foram alcançados, o que se evidencia pela grande quantidade de inscrições e pela multiplicidade das soluções apresentadas.

“Foram 1366 negócios que se inscreveram para participar do Programa BNDES Garagem. Em tração, teremos 25 startups sendo aceleradas, em todas as verticais priorizadas para o primeiro ciclo: sustentabilidade, saúde, educação, cidades sustentáveis e govtech. São negócios de todas as regiões do Brasil que trazem soluções para desafios sociais, ambientais e de produtividade, estimulando o ecossistema do empreendedorismo no país e transformando positivamente a vida dos brasileiros na última milha”, avalia ele.

“Nesta seleção tivemos um olhar intencional para a diversidade, desde a construção da chamada até a definição dos critérios de seleção, como forma de ampliar o acesso ao programa. Desta maneira, estamos contentes em anunciar a participação de negócios das cinco regiões do Brasil, disse Felipe Alves, líder de Seleção do Consórcio AWL. Além disso, dentro do grupo selecionado, cerca de 40% dos negócios têm mulheres como lideranças e 27% possuem lideranças autodeclaradas negras, comenta ele. “Também percebemos um interessante grau de maturidade das startups de impacto, com muitas delas em estágio de tração e escala”.

‘Govtechs’ se destacam

Alves também destaca que os modelos de negócio selecionados são diversos, mas destaca-se a presença de govtechs, que são startups que têm como parte de seu modelo de negócio os governos como clientes. “Um diferencial do programa é justamente poder apoiar startups que queiram gerar impacto via setor público também”, disse líder de Seleção da AWL.

Conheça a seguir a lista completa das startups de impacto selecionadas:

Arquitetura Faz Bem

A startup realiza obras padronizadas, pensadas em escala industrial, para gerar agilidade e escala, incluindo projeto de arquitetura personalizado, todo o material de construção, equipe de obra qualificada e treinada. Todo o serviço pode ser parcelado em 30 vezes no boleto, sem restrição de crédito a pessoas negativadas.

Bright Cities

A plataforma produz um diagnóstico de cidades inteligentes completo do município a partir de 160 indicadores globais, alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e com indicadores das ISO, que avaliam 10 áreas de gestão urbana, e um roteiro personalizado de soluções adequadas para problemas específicos do município. A partir disso, a Bright Cities indica cidades regionais e globais de referência, tendo como base a performance das mais de 36 mil cidades incluídas na plataforma.

Caren

Com um sistema de protocolos inteligentes, a Caren permite que os profissionais de saúde acompanhem toda a jornada do paciente. Desde o pré-atendimento aos protocolos de pós-atendimento para o monitoramento do quadro clínico e que geram alertas em caso de piora dos pacientes, a Caren trabalha sempre para permitir a melhora nos atendimentos e na relação médico com paciente.

Central da Visão

Com um atendimento acolhedor em ambiente 100% digital, a startup desenvolveu soluções integradas de tecnologia capazes de identificar médicos com muita prática cirúrgica e centro cirúrgico próprio para criar pacotes completos de cirurgia até 40% mais baratos, com pagamento parcelado no cartão de crédito.

DARSH Soluções Educativas

A empresa desenvolveu o Bobby, uma tecnologia de análise de dados, que busca auxiliar gestores e professores de escolas públicas no processo de avaliação de aprendizado e tomada de decisões que a sala de aula demanda. Ele possibilita uma avaliação automatizada, personalizada e inteligente, oferecendo aos alunos, o melhor direcionamento possível para corrigir suas falhas e deficiências de forma individualizada e assim, ajudar escolas públicas a melhorar o desempenho dos seus alunos desde os anos iniciais.

Eneergia | See Energy

A startup constrói soluções sustentáveis ligadas à eficiência energética, por meio de um SaaS (Software as a Service na sigla em inglês, ou software como serviço), que reúne inteligência de mercado, ferramentas de análise multicritério, avaliação de desempenho e métodos estatísticos. Os dados energéticos de uma empresa são adicionados e transformados em informações numéricas que mostrarão indicadores de sustentabilidade, o nível de eficiência energética e o potencial de conservação de energia a ser desenvolvido.

Glic

Uma plataforma web/mobile que conecta paciente, médico, nutricionista e gestor populacional no acompanhamento do tratamento de diabetes, integrando o app de suporte à decisão ao tratamento, Whatsapp bot para interação e coleta de dados, prontuário para prescrição eletrônica e ferramenta de inteligência de negócio (BI na sigla em inglês) para gestão populacional.

Incentiv.me

A Incentiv.me oferece produtos e serviços para o ecossistema das leis de incentivo a fim de solucionar as dificuldades que existem tanto para as empresas quanto para os proponentes, oferecendo um serviço específico para cada um deles.

Korui Alternativas Ltda

A startup desenvolve soluções menstruais reutilizáveis que ressignificam a relação das pessoas com a natureza e o próprio corpo. É menos lixo, menos tabu, mais saúde, mais conforto e mais liberdade.

Lemobs

A startup criou o SIGELU, uma solução tecnológica composta por um conjunto de plataformas pensadas para a melhoria dos serviços públicos municipais, auxiliando no processo de transformação digital das cidades e tornando-as inteligentes, conectadas e inclusivas. A plataforma atua na fiscalização, atendimento ao cidadão, coleta de resíduos, obras, saúde, meio ambiente, direitos humanos, educação e acompanhamento nutricional de alunos de escolas públicas.

LiaMarinha

A LiaMarinha desenvolve e aplica tecnologias ecológicas e sustentáveis para melhorar a qualidade das águas. A tecnologia não utiliza produtos químicos e não demanda energia elétrica, além de oferecer simples instalação e manutenção, o que proporciona baixo custo operacional para o cliente e melhores resultados na gestão da água.

ManejeBem

A ManejeBem trabalha junto a grandes empresas que desejam desenvolver comunidades agrícolas rurais. Pelo aplicativo ManejeChat fornece assistência técnica rural de qualidade diariamente (online e presencial), sistematicamente coletando e monitorando a melhora de dados quanto a parâmetros sociais, ambientais e agronômicos (são mais de 300 parâmetros sujeitos a serem acompanhados), traçando planejamentos estratégicos de melhoria junto às comunidades.

Morada da Floresta

A startup desenvolve soluções práticas para a realização da compostagem no próprio local de geração dos resíduos (compostagem in loco), de fraldas ecológicas e soluções para menstruação sustentável como absorventes ecológicos, coletores menstruais e calcinhas absorventes.

Movimento #EUVISTOOBEM

O movimento #EUVISTOOBEM possibilita uma segunda chance para quem busca ressocialização. A iniciativa promove a produção de roupas com tecidos provenientes da reciclagem de garrafas PET e aparas de algodão dentro de duas unidades prisionais em São Paulo e em um núcleo na Vila Leopoldina. Para tanto emprega ex-detentas e outras mulheres em situação de baixa empregabilidade.

Portal de Compras Públicas

A startup é responsável por divulgar e operar as licitações de mais de 2000 municípios brasileiros, centralizando o alerta de oportunidades de negócio e simplificando o acesso das empresas a disputas que anteriormente não seriam sequer percebidas como oportunidades.

Recigases

Atua na regeneração dos fluidos para seu estado original para que possam continuar a ser utilizados por toda a vida útil dos equipamentos de refrigeração. A startup opera em todas as soluções necessárias para o recolhimento de fluidos refrigerantes, como locação de cilindros e recolhedoras.

SDW

A startup desenvolveu a Aqualuz, tecnologia destinada a resolver o problema de contaminação microbiológica da água de regiões áridas, que causam doenças de veiculação hídrica. A tecnologia funciona usando apenas luz solar para desinfectar a água de chuva e torná-la própria para consumo.

SOLOS

Criada na Bahia, a startup apoia marcas na superação de seus desafios de negócios relacionados à economia circular através de soluções que facilitam o descarte sustentável das embalagens.

Stella Energia

A startup oferece assinatura online de energia renovável, mais barata que o custo atual da distribuidora de energia, sem investimento pelo cliente e sem fidelidade.

T&D SUSTENTÁVEL

A empresa desenvolveu o SEA (Sistema de Economia de Água), um modelo de gestão de recursos hídricos que atua com tecnologia e metodologia próprias. Ele oferece uma ampla gama de serviços relacionados à otimização do consumo de água interno, como detecção de correção de vazamentos, técnicas de padronização de consumo, capacitação do corpo laboral, implementação de sensoriamento de consumo de água, análise de perfil de consumo em tempo real e implementação de projetos de melhoria.

Telite

Startup que recicla e transforma resíduos em novos produtos ecológicos e eficientes. Atua na produção de telhas com 100% de material reciclado, por meio do seu programa de logística reversa.

TerraMares

A startup produz biofertilizantes e biomoléculas usando microalgas (cianobactérias) brasileiras. Produto 100% nacional, criado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA).

Toti Diversidade

A Toti é uma plataforma de ensino presencial e online que capacita refugiados em diversas áreas da programação, de acordo com as demandas específicas das empresas.

Troca

Com um software próprio de gestão, engajamento e inclusão da diversidade, a startup ajuda as empresas a medir, sensibilizar, educar e incluir a diversidade em seu ambiente de forma efetiva e duradoura.

USUCAMPEÃO

A companhia usa tecnologia para agilizar o processo da entrega das escrituras dos imóveis, por meio da Regularização Fundiária Urbana (REURB), oferecendo uma plataforma integrada até a entrega certidões de regularização fundiária (CRF) em tempo recorde.

