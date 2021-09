Incidente: VALE DIZ QUE 33 DE 39 TRABALHADORES FORAM RESGATADOS EM MINA NO CANADÁ

A mineradora Vale informou que 33 dos 39 trabalhadores que estavam presos em uma mina subterrânea em Sudbury, no Canadá, voltaram à superfície na manhã desta terça-feira (28). Os demais funcionários estão sendo retirados.

No domingo, 39 funcionários ficaram presos de 900 a 1.200 metros de profundidade na mina Totten, em Sudbury, Ontário, após uma pá escavadeira ter se desprendido, bloqueando um acesso e tornando indisponível o meio de transporte dos empregados — um elevador.

Segundo a Vale, os empregados estavam na mina no momento do incidente e imediatamente dirigiram-se às estações de refúgio como parte do procedimento padrão.

“Não há relato de ferimentos e eles têm tido acesso à água e comida”, informou a mineradora.

Os funcionários estão sendo retirados desde domingo (26) à noite por uma equipe de resgate por meio de uma escada secundária que já existia na mina.

“Resgatar os empregados de forma segura e rápida é nossa prioridade número um”, acrescentou a empresa.

No primeiro semestre deste ano, a mina de Totten produziu 3.600 toneladas de níquel, segundo a Vale.

A produção na mina está temporariamente suspensa e a companhia avalia medidas necessárias para retomada da produção.

(Da Redação com CNN)