Responsabilidade social: ITAIPU LANÇA EDITAL DE PATROCÍNIO PARA AÇÕES DE ESPORTE E CULTURA

A Itaipu Binacional abriu mais uma oportunidade de seleção pública na concessão de patrocínios com recorte social, agora na modalidade Esporte e Cultura. Nesta edição 2021, serão destinados R$ 1,1 milhão para ações esportivas e artístico-culturais desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos na área de influência da usina, que comporta 54 cidades da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e uma do Mato Grosso do Sul, com um público estimado de 1,3 milhão de habitantes.

“A seleção pública também vai contemplar as unidades educacionais em 2022, a exemplo do que ocorreu em 2019”, adianta a gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social, Teresa Raquel Angheben.

Ela explica que Itaipu estava aguardando o retorno das aulas para o lançamento da modalidade, que teve uma grande adesão pelas escolas e instituições similares. Caravanas de várias partes da região vieram fazer a capacitação e mais de 30 ações foram contempladas. “Nossa expectativa é que esse sucesso todo seja repetido”.

De acordo com a gerente, as ações patrocinadas podem ser de caráter esportivo, como competições, maratonas, campeonatos, torneios e afins; e/ou artístico-cultural, incluindo produção de espetáculos, performances, festivais artísticos, culturais e musicais, realização de mostras e afins. O valor máximo por ação é de R$ 50 mil.

Passo a passo

O edital e o comunicado de capacitação podem ser consultados no site da Itaipu, em www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

As inscrições terão início às 8h do dia 4 de outubro e seguem abertas até as 17h do dia 22 de outubro. As ações poderão ter início a partir de 24 de janeiro de 2022.

No dia 8 de outubro, às 14h, acontece a capacitação, que será virtual. Quem tiver interesse em participar deve inscrever-se antecipadamente pelo link https://forms.office.com/r/X3DtNkz8CB até o dia 6 de outubro.

A celebração dos termos de patrocínios seguirá o cronograma de execução das ações selecionadas. A prestação de contas deverá ser feita até 90 dias após a conclusão da ação.

O edital segue as premissas básicas da boa gestão pública, baseadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, dentro das normas preconizadas pelo governo federal.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, “o lançamento de um edital de seleção pública para essa nova modalidade reafirma o compromisso da Itaipu Binacional de forma inclusiva e cada vez mais responsável com o desenvolvimento social da área de influência da usina”. E complementa: “O esporte é importante para o desenvolvimento do ser humano e muitas vezes a única oportunidade de uma pessoa sair da vulnerabilidade”.

A primeira edição do edital, realizada em 2020, teve 26 propostas selecionadas, que totalizaram R$ 1.344.423,70. Foram contempladas 76 entidades de ensino público de 12 municípios do Oeste paranaense. A estimativa é que tenham sido beneficiadas cerca de 110 mil pessoas entre pais, alunos, professores e comunidade.

Fotos das capacitações em 2019.