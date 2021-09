Turismo: ESPECIALISTAS ESTUDAM IMPLANTAÇÃO DE ROTA CÊNICA NO LITORAL NORTE

A esse trecho inicial, entre Bertioga e Ubatuba, será acrescentada a SP-131, em Ilhabela.

“O Litoral Norte tem as características de uma Rota Cênica. Com as intervenções vai agregar centros de visitantes, parques de campismo e estacionamentos, mirantes e passarelas panorâmicas, áreas de escape e descanso, trilhas, sinalização informativa e educativa, locais para venda de produção local, como artesanato e gastronomia, gerando emprego e renda para os moradores”, afirma o secretário estadual de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz.

Feita a vistoria, a Secretaria de Viagens e Turismo do Estado entregará em outubro os projetos executivos das intervenções para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O Rota Cênica SP envolve diversos órgãos públicos além da Secretaria de Turismo e Viagens, tais como a Secretaria de Logística e Transportes, de Infraestrutura e Meio Ambiente, o DER, Invest SP, Fundação Florestal, prefeituras e secretarias de Turismo das cidades que integram o programa, e ainda empreendedores e representantes do trade turístico das regiões beneficiadas.

Integrante do grupo de trabalho, Guga Monteiro de Carvalho, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte, afirmou que “o projeto Rota Cênica é fundamental na valorização turística, pois além de uma intervenção intermunicipal, uma ligação entre um município e o outro, gera novas atrações turísticas e valorizando as paisagens que não são apreciadas”.

Para Ney Carlos da Rocha, secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Bertioga, com a Rota Cênica “os municípios terão suas atrações e potencial multiplicados pelo conjunto de intervenções”.

Um exemplo é o Morro das Sete Voltas. Na proposta, receberá equipamentos como paradouro, café e módulo sanitário, próximos ao acesso da rodovia. No final da trilha que leva ao platô, com vista para as praias de Barequeçaba e do Guaecá, será implantado com mirante suspenso. “A Rota Cênica é o produto ‘menina dos olhos’ do Litoral Norte. A Rio-Santos já é uma das estradas mais bonitas do Brasil, com histórico de belas vistas”, lembra Niuara Tedesco, secretária adjunta de Turismo de São Sebastião.

Consultor do projeto Rota Cênica SP, Ike Gevaerd ficou bastante satisfeito com os resultados da visita ao Litoral Norte. “Com a entrega do Caderno Técnico de Validação dos pontos, os municípios poderão buscar patrocínio junto à iniciativa privada ou usar recursos próprios para implantar as primeiras estruturas”.

(Da Redação com Diário do Turismo/Foto: Divulgação)