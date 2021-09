Alerta: COREIA DO NORTE ANUNCIA TESTE DE MÍSSIL HIPERSÔNICO HWASONG-8

A Academia de Ciências da Defesa da Coreia do Norte assegurou nesta quarta-feira (29) ter testado um “míssil hipersônico de novo desenvolvimento”, denominado Hwasong-8, lançado da província de Chagang, informa a agência de notícias Yonhap, citando a Agência Central Telegráfica da Coreia (ATCC).

“O desenvolvimento do míssil hipersônico, uma das cinco tarefas prioritárias do plano quinquenal que o campo das armas estratégicas enfrenta com vista ao desenvolvimento da ciência de defesa e do sistema de armas citadas no VIII Congresso do Partido, foi impulsionado de acordo com um processo de desenvolvimento sequencial, científico e confiável”, informou a agência.

O míssil Hwasong-8 aparentemente estava equipado com um veículo de reentrada manobrável, que teria alcançado velocidade hipersônica.

Segundo a agência norte-coreana, citada pela agência de notícias AFP, o míssil cumpriu com suas especificações técnicas “incluindo a manobrabilidade de orientação e as características do voo de deslizamento da ogiva hipersônica destacada”.

Na terça-feira (28), o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul comunicou que os norte-coreanos haviam lançado um míssil de curto alcance até o mar do Japão a partir de Chagang, província localizada no noroeste do país.

Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, altos funcionários sul-coreanos lamentaram a ação, e planejam analisar o lançamento detalhadamente. O mesmo será feito pela inteligência norte-americana.

Entretanto, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que a Coreia do Norte lançou “o que poderia ser um míssil balístico” e que seu governo reforçou a vigilância.

O lançamento do míssil viola a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que proíbe todas as atividades relacionadas com o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

(Da Redação com Sputnik)