Destaque para Foz do Iguaçu: DEPUTADO VERMELHO CONDENA ATAQUES DE BLOGUEIROS CONTRA A CIDADE

Parlamentar usou a tribuna da Câmara para defender a cidade e destacar suas atrações turísticas; comunidade revoltada com ataques; blogueiros pedem desculpas

O deputado federal Vermelho usou a tribuna da Câmara Federal na noite de terça-feira (28) para repudiar ataques “grosseiros e infundados” contra Foz do Iguaçu e seus atrativos. A brincadeira de mau gosto partiu dos blogueiros Thiago Asmar e Alê Oliveira durante a live do canal “Pilhado”, transmitido pelo YouTube.

Durante o programa “Os Cancelados” os dois jornalistas tiraram sarro da colega de trabalho Rica Perrone, por ter feito uma viagem a Foz do Iguaçu.

Já eram 20h30 quando o deputado tomou conhecimento dos comentários e imediatamente usou a tribuna para repudiar a grosseria: “não poderia me calar diante dessas ofensas a nossa cidade e repudio os comentários desses blogueiros que foram infelizes ao citarem Foz do Iguaçu de forma pejorativa e desrespeitosa”, declarou o deputado.

“Foz do Iguaçu merece respeito, por sua história e por seus encantos. Terra das Cataratas que figura como o segundo lugar no ranking dos destinos mais procurados do país, visitado por brasileiros de todos os estados e turistas do mundo inteiro”, prosseguiu o deputado.

Vermelho condenou a “irresponsabilidade desses blogueiros em menosprezar a nossa cidade” e cobrou uma retratação “pela tentativa de manchar e prejudicar a nossa cidade”.

O deputado citou os atrativos, turísticos, como as Cataratas, uma das 7 Maravilhas do Mundo, a Itaipu Binacional, Parque das Aves, Parque dos Dinossauros, Marco das Três Fronteira, Museu do Carro e fronteira com Argentina e Paraguai.

“É uma cidade importante, porta de entrada do país, possui uma população ordeira e trabalhadora que sofreu muito com a pandemia porque vive do turismo e não pode ser prejudicada por quem desconhece essa realidade”, destacou o deputado.

“Como representante de Foz do Iguaçu eu me sinto no dever de defender a nossa cidade e a nossa gente que ficou chocada e estarrecida com esses comentários irresponsáveis. Sigamos em frente de alma limpa, ninguém vai manchar a nossa cidade”, finalizou Vermelho.

O deputado pediu oficialmente a retratação dos blogueiros e recebeu o apoio de colegas e do presidente da Câmara. O vídeo de seu pronunciamento viralizou na internet.

Desculpas

Poucas horas mais tarde o blogueiro Alê de Oliveira fez uso do mesmo espaço para pedir desculpas pelos comentários. “Reconheço que Foz do Iguaçu é uma das maiores maravilhas do mundo e peço desculpas pelas brincadeiras. Nosso programa foi feito para divertir e peço perdão se exageramos e ofendemos a cidade e sua

Lideranças de Foz aplaudem pronunciamento do deputado

Lideranças do setor turístico de Foz do Iguaçu enviaram mensagens e postaram vídeos agradecendo o pronunciamento do deputado federal Vermelho condenando os blogueiros e defendendo a cidade.

O presidente do Sindhotéis, Neuso Rafain, disse ter assistido ao pronunciamento “condenando a babaquice desses blogueiros que criticaram Foz. Temos de agradecer ao deputado pela defesa da nossa cidade. Vermelho lavou a nossa alma”, disse Neuso.

Para o presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, é lamentável que algumas pessoas ainda desconheçam as potencialidades do destino Iguaçu. “Continuaremos direcionando nossos esforços em mídias positivas, vejam o alcance que teve a vinda da Claudia Raia no início do ano, que gerou um impacto de mais de 23 milhões só nas mídias sociais. Precisamos destinar nossos esforços para o bem, para quem valoriza nossas maravilhas e respeita nosso povo”.

O presidente do Comtur, Yuri Benites, postou: “Obrigado, deputado Vermelho, por defender a nossa Foz do Iguaçu. Toda manifestação para ressaltar a nossa cidade e suas belezas merecem o nosso apoio. Somos o destino do mundo”.

A proprietária do Hotel Baviera também deixou sua mensagem: “Deputado Vermelho! Orgulho-me de ter votado no Senhor!! Obrigada por defender em plenário brilhantemente a nossa terra. Sou uma gaúcha, acolhida aos 15 anos nesta cidade. E hoje, após 23 anos, orgulho-me em dizer que aqui minha família empreendeu e hoje temos 3 hotéis (Baviera, Três Fronteiras e Seibt). Que Deus abençoe sua jornada”

A equipe do Rafain Churrascaria também se pronunciou: “Repudiamos os ataques de Alê de Oliveira e Thiago Asnar por terem zombado de Foz do Iguaçu”.

“Nosso repúdio a esses jornalistas. Parabéns ao deputado Vermelho. Viva Foz do Iguaçu”. Vilson dos Santos.

“Obrigado deputado, me senti honrado com seu pronunciamento” Elson marques, jornalista.