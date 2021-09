Foz do Iguaçu: DIRETORIA DE SAÚDE MENTAL PROMOVE EVENTO PARA O SETEMBRO AMARELO EM PENITENCIÁRIA ESTADUAL

Os cuidados com a saúde mental e a prevenção ao suicídio pautaram a manhã desta quarta-feira, 29, dos agentes da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu/PEF. Os servidores participaram de uma palestra ministrada por psicólogos e enfermeiros da Diretoria de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde.

O convite para a realização do evento partiu da própria diretoria da penitenciária, para promover maior conhecimento e acolhimento dos servidores, conta o vice-diretor da PEF, Alexandre Kraos. Segundo ele, a cada três meses ao menos um agente pede afastamento por conta de problemas físicos ou psicológicos.

“Como todos devem imaginar, a rotina dentro de uma penitenciária é algo muito estressante, é um ambiente de constante tensão, onde o trabalho acaba sendo levado para a casa, por conta de tudo aquilo que ele envolve. Para se livrarem desse nervosismo, por vezes acabam buscando meios próprios para conter os problemas, o que acaba sendo muito nocivo”, comenta.

Kraos ainda conta que a ação pode servir para quebrar a barreira entre os servidores, para que passem a tratar o tema com menos tabu e conversarem sobre os problemas que enfrentam.

“Um trabalho como esse, mostrando como a depressão e outros problemas de natureza mental podem ser resolvidos ou amenizados a partir de tratamentos com profissionais e diálogo, ajuda muito o nosso dia a dia de trabalho. O que importa é a vida, a relação com familiares e amigos, tudo o que envolve a valorização da vida”, completa.

A chefe de Recursos Humanos e coordenadora regional da Escola Nacional de Serviços Penais (ESPEM), Elizara Fioravante, também elogiou a parceria com o município para a promoção do evento.

“Era preciso começar a tratar temas como esse com mais frequência dentro desse ambiente. Por vezes, eles guardam para si os problemas e somente piora todo o quadro. Queremos ajudá-los antes que seja tarde, por isso a importância de uma palestra e conversas como essa. Além de ajudar ao agente, também pode servir para que ele veja com mais atenção os colegas que estão ao lado dele”, comenta.

AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO

O evento integrou as ações da campanha Setembro Amarelo, organizadas ao longo do mês pela diretoria. A palestra envolveu a atenção aos sinais de depressão e pensamentos suicidas, além de trazer pontos que podem auxiliar no tratamento, como a busca por um profissional.

Outro importante aspecto trabalhado foi o diálogo. Para incentivar esse movimento, a psicóloga Renata Carvalho aplicou a terapia comunitária integrativa, uma roda de conversa livre entre os próprios agentes.

“Trata-se de um espaço de acolhimento para o sofrimento, partilha dos problemas ou situações difíceis, tanto quanto alegrias, vitórias ou histórias de superação. Assim eles conversam e contam tudo o que estão passando. Dessa forma cria-se uma troca muito rica”, explica.

Nesta quinta-feira, 30, uma nova turma de agentes irá participar do encontro, marcando o encerramento das programações do Setembro Amarelo.

Para a secretária de Saúde, Rosa Jeronymo, é muito importante perpetuar o tema em ambientes cada vez mais diversos, contribuindo assim para uma política de saúde mental na cidade.

“Quando decidimos transformar o que era uma divisão para ser uma Diretoria de Saúde Mental já pensávamos em grandes trabalhos como esse. A reorganização do setor passa diretamente por eventos dentro de espaços em que essas discussões não são recorrentes. Nos orgulha muito um convite como esse, já que mostra o reconhecimento das práticas”, afirmou.

