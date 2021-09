Foz do Iguaçu: PEQUENOS NEGÓCIOS PODEM SE CREDENCIAR PARA PRESTAR SERVIÇOS À PREFEITURA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Administração, publicou nesta terça-feira (28) no Diário Oficial o Edital de Chamamento Público Nº 003/2021, que abre oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs), microempresários e empresas de pequeno porte (EPP) prestarem pequenos serviços de reparo e manutenção nos equipamentos públicos do município.

O edital ficará aberto a partir desta sexta-feira (30) e terá validade por 12 meses e pode ser prorrogável até o alcance máximo do valor fixado, que é de aproximadamente R$ 2 milhões. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do Protocolo Digital, em auto-atendimento, pelo seguinte endereço: https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/PortalEmpresarial/ABERTURAPROCESSO/PROTOCOLO.

Os interessados podem acessar o edital através da aba “Licitações”, disponível no Portal da Prefeitura (pmfi.pr.gov.br). O documento especifica as exigências e a documentação necessária para o credenciamento.

As oportunidades estão abertas para empreendedores que possuam capacidade técnica para a prestação de pequenos serviços de reparo e manutenção de Pintura (Pintor); Alvenaria (Pedreiro); Carpintaria (Carpinteiro); Instalação e Manutenção Elétrica Predial (Eletricista); Manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias (Encanador); e aplicação de revestimentos (Azulejista). Os trabalhos serão feitos em equipamentos públicos do município, tais como unidades básicas de saúde e centros de educação infantil.

FORTALECIMENTO DA ECONOMIA

Na manhã desta quarta-feira (29), a Comissão Técnica de Credenciamento que ficará responsável pela avaliação da documentação e operacionalização dos serviços, se reuniu para alinhar as ações e garantir agilidade no processo.

Para o secretário Municipal de Administração, a ação é estratégica e integra um conjunto de medidas para fortalecer o comércio local e recuperar o desenvolvimento econômico do setor, bastante afetado pela pandemia da Covid-19.

Foz do Iguaçu tem 19.276 microempreendedores e destes, mais de 2,5 mil oferecem serviços de manutenção como azulejista, pinturas em geral, carpintaria, eletricista, encanador, marcenaria e outras atividades que podem ser feitas no dia a dia dos espaços públicos.

COMISSÃO

A análise da documentação e a seleção das empresas será feita pela Comissão Técnica de Credenciamento que também ficará responsável pela operacionalização do serviço. As dúvidas documentais poderão ser sanadas na Casa do Empreendedor, localizada no prédio da ACIFI – Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, Endereço: R. Padre Montoya, 490 – Centro, Foz do Iguaçu – PR, 85851-080, Telefone: (45) 98423-3148.

Haverá um servidor para apoio nas inscrições e documentações, caso seja necessário, porém, os documentos somente deverão ser protocolados via protocolo digital. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone: (45) 2105-1467 ou pelo e-mail: juliana.jpm@pmfi.pr.gov.br, ou pregoeirajulianafoz@gmail.com.

(Da Redação com AMN)