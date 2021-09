Foz do Iguaçu: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PROMOVE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE RESÍDUOS COM COLÉGIOS ESTADUAIS DA CIDADE

A formação em gestão de resíduos recicláveis, que já vem sendo feita em todas as secretarias e prédios públicos, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está sendo levada também para os colégios estaduais de Foz do Iguaçu.

Nesta terça-feira (28), representantes dos 24 colégios estaduais da cidade participaram de um curso promovido pela Divisão de Educação Ambiental e Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis da secretaria.

No encontro, realizado no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI, foram tratados a participação e o maior envolvimento das unidades de ensino no Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis em prédios públicos, a metodologia da iniciativa, no modelo porta a porta, e logística reversa.

O trabalho com os colégios estaduais integra uma capacitação que já vem sendo desenvolvida nos prédios públicos do município, como é o caso das secretarias, autarquias, fundações, escolas e centros de educação infantil.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente, Ângela Meira, o envolvimento de representantes de todos os órgãos públicos municipais e colégios estaduais oportuniza a formação de uma rede de conexão em Educação Ambiental Formal (nas unidades de ensino) e Não Formal (nos demais espaços sociais públicos ou privados).