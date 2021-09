Grande Imunização: CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO COMEÇA DIA 1º DE OUTUBRO

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu dará início, nesta sexta-feira (1º), à Campanha Nacional de Multivacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos, em todas as 29 unidades básicas de saúde do município. O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação deste público.

Durante todo o mês de outubro, especificamente até o dia 29, as salas de vacinas ofertarão as doses. Os horários de funcionamento podem ser consultados pelo site da prefeitura: https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-115.

O intuito é aumentar a cobertura vacinal, diminuir a incidência e contribuir para o controle, a eliminação e erradicação de doenças imunopreviníveis, como por exemplo: caxumba, doença pneumocócica, doença meningocócica, gripe, hepatite A ou B, herpes, HPV, sarampo, varicela, entre outras.

“A Campanha tem por objetivo oportunizar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional da Criança e do Adolescente. Sem a proteção dessas vacinas, o organismo fica suscetível ao contágio, complicações e em casos graves, podem chegar ao óbito. É muito importante manter a carteirinha de vacinação dos filhos em dia e atualizada”, disse a secretária de saúde, Rosa Maria Jerônymo.

Para atualizar a carteirinha de vacinação, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa portando os documentos pessoais (do responsável e da criança) e a carteirinha de vacinação do menor. Em caso de perda da caderneta de vacinação, pais ou responsáveis devem comparecer à mesma UBS onde as crianças foram vacinadas para consulta das doses.